Starker Auftritt! Bayern-Juwel holt sich Rekord

Mit diesem Auftritt ließ Karl die Arena in München am Mittwochabend früh beben – und sich selbst führte er direkt in die Geschichtsbücher des Traditionsvereins. Denn in der 5. Spielminute des Königsklassen-Duells gegen Club Brügge legte das Top-Juwel zuerst ein Zaubersolo hin und hämmerte den Ball schließlich in den rechten Winkel!