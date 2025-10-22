Vorteilswelt
Überrascht in Startelf

Starker Auftritt! Bayern-Juwel holt sich Rekord

Champions League
22.10.2025 22:03
Lennart Karl (am Ball) war von seinen Gegenspielern nicht zu stoppen.
Lennart Karl (am Ball) war von seinen Gegenspielern nicht zu stoppen.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Bayern-Juwel Lennart Karl hat sich mit seinem Treffer gegen Club Brügge in der Champions League in die Geschichtsbücher seines Vereins eingetragen. Er darf sich nun jüngster Torschütze der Münchner in der Königsklasse nennen. Damit überholt er selbst einen hochgelobten Teamkollegen.

Mit diesem Auftritt ließ Karl die Arena in München am Mittwochabend früh beben – und sich selbst führte er direkt in die Geschichtsbücher des Traditionsvereins. Denn in der 5. Spielminute des Königsklassen-Duells gegen Club Brügge legte das Top-Juwel zuerst ein Zaubersolo hin und hämmerte den Ball schließlich in den rechten Winkel! 

Kompany überrascht mit Karl
Ein Traumtor, das ihn nicht nur in der Gunst von Trainer, Verantwortlichen und Fans ordentlich steigen lässt – damit avanciert er mit seinen 17 Jahren und 242 Tagen zum jüngsten Torschützen der Münchner in der Champions League. Er ist nämlich vier Monate jünger als der bisherige Rekordhalter: Jamal Musiala! 

Dass Karl überhaupt in der Startelf stand, sorgte vor Anpfiff vielerorts für überraschte Blicke. Doch erneut bewies Trainer Vincent Kompany ein goldenes Händchen. 

