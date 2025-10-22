Fussballtrainer outet sich: „Mir war alles egal!“

1000 Euro auf ein einzelnes Spiel – und auf Pump bei den Jungs

Wenn man mit ihm spricht, merkt man, dass er aus Selbstschutz handelt: „Um andere davor abzuschrecken, mir wieder Geld zu leihen. Es geht jetzt um meine Familie und meine Gesundheit. Das Geld bekomme ich nicht wieder. Ich weiß nicht, wie Vererblichkeit eine Rolle spielt, doch ich komme sicher aus einer Suchtfamilie. Aber das darf keine Entschuldigung sein.“