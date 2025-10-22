Wenn Zukunft am Arbeitsmarkt zur Sprachfrage wird

Ab 2026 gibt es Für K. nur noch 460 Euro. Im Interview beklagt sie die Kürzungen, sie weiß nicht, wie sie davon leben soll. Die Sudanesin sagt es auf Englisch, denn obwohl sie seit vier Jahren im Land ist, reicht es wohl nicht für ein einfaches Gespräch am Frühstückstisch. Frau K. ist verpflichtet, an den gesetzlich vorgesehenen Integrationsmaßnahmen teilzunehmen, und braucht dennoch einen Dolmetscher. Ohne Deutsch kein Job. Auf einen solchen „hofft“ sie noch.

Ich bleibe dabei, Frau K. tut mir persönlich leid.

Aber der Steuerzahler, der dieses System viele Jahre mitfinanzieren musste, ohne etwas zurückzubekommen, ebenso.