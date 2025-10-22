„Russland kann den Krieg noch lange finanzieren!“

Der größte Vorteil aber ist die gigantische finanzielle Polsterung aus den fetten Jahren. Astrov erklärt: „Die russische Staatsverschuldung ist sehr niedrig und liegt bei nur 15 bis 16 Prozent der Wirtschaftsleistung. In den vergangenen Jahren konnten die Budgetdefizite zum großen Teil durch Reserven finanziert werden, denn es gibt einen gut dotierten Wohlfahrtsfonds.“ Jahrelang spülten davor Öl- und Gasexporte Milliarden in die Moskauer Staatskasse.