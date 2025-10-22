Emotionaler Kapitän: „Das macht mich wahnsinnig“

Nach fünf sieglosen Spielen, vier Pleiten in Folge braucht Rapid am Donnerstag (18.45 Uhr) im ausverkauften Weststadion in der Conference League gegen die selbst kriselnde Fiorentina einen emotionalen Befreiungsschlag! Abwehrchef Nenad Cvetkovic geht wie so oft voran: „Wir müssen mutig spielen. Die Fans sind unsere Stärke, sie dürfen wir nicht verlieren.“ Denn die Gefahr droht...
„Vom Namen her ist es der attraktivste Gegner. Aber für mich ist jedes Spiel ein Highlight, hier ein Erlebnis, wenn die Hütte voll ist.“ Da unterscheidet sich Fiorentina für Rapids Trainer Peter Stöger nicht vom Derby oder dem LASK. Und Hütteldorf war zuletzt stets voll. Noch.
