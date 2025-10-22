Emotionaler Kapitän: „Das macht mich wahnsinnig“

Nach fünf sieglosen Spielen, vier Pleiten in Folge braucht Rapid am Donnerstag (18.45 Uhr) im ausverkauften Weststadion in der Conference League gegen die selbst kriselnde Fiorentina einen emotionalen Befreiungsschlag! Abwehrchef Nenad Cvetkovic geht wie so oft voran: „Wir müssen mutig spielen. Die Fans sind unsere Stärke, sie dürfen wir nicht verlieren.“ Denn die Gefahr droht...