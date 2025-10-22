Volles Vertrauen! Sturm stärkt Jungstar den Rücken

Genau in diesem Spiel erlebt Goalie Matteo Bignetti seine Premiere in der Europa League – er ersetzt den verletzten Oliver Christensen. „Wir haben vollstes Vertrauen in Matteo. Er ist ein junges Talent und hat bereits bewiesen, dass er die gleichen Qualitäten hat und ein Topspieler ist“, streut Aiwu dem Tormann Rosen. „Die Kommunikation wird passen, weil wir uns ja selbst das Leben leichter machen wollen – da ist es egal, ob er jung oder alt ist. Er kann selbstbewusst ins Spiel gehen, weil er weiß, was er kann. Da mache ich mir keine Sorgen.