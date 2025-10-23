USA bremsen Russlands Öl-Konzernriesen aus

Zuvor hatten sich die EU-Staaten in der Nacht auf Donnerstag auf das 19. Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Die Pläne sehen unter anderem vor, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren, wie die aktuelle dänische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilte. Der Beschluss wurde möglich, weil nach Österreich auch die Slowakei ihr Veto zurückzog.