EU einigte sich auf 19. Russland-Sanktionspaket

Die Slowakei habe eigene Vorschläge in die Schlussfolgerungen des EU-Gipfels zur Energie- und Automobilindustrie eingebracht. Diese würden eine Bestimmung enthalten, wonach die Europäische Kommission auf die Energiepreise reagieren müsse. Fico sagte, die Kommission solle Maßnahmen zur Senkung der Strompreise in der EU vorlegen. Er argumentierte, dass Strom in Europa teurer sei als in den Vereinigten Staaten und China, was die Wettbewerbsfähigkeit der EU beeinträchtige. Fico erwartet auch, dass der Plan der EU, den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren bis 2035 einzustellen, überdacht wird. Hybridfahrzeuge könnten beispielsweise eine Ausnahmeregelung erhalten, sagte er.