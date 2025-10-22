LIVE ab 21 Uhr: Bayern, Real und Co. in Konferenz!

Kompany erhielt vor Duell mit Landsleuten neuen Vertrag

Ein spezielles Spiel wird es für München-Trainer Vincent Kompany, der seinen Vertrag am Dienstag um zwei Jahre bis Sommer 2029 verlängerte. Mit Brügge trifft er erstmals als Bayern-Coach auf einen Klub aus seiner Heimat. Und nicht auf irgendeinen, denn Kompany war einst Spieler und Trainer beim RSC Anderlecht, dem großen Rivalen von Brügge. Auch deshalb wollen sich seine Mannen besonders ins Zeug legen. „Für den Trainer ist das ein sehr wichtiges Spiel. Dementsprechend müssen wir gewinnen“, sagte Joshua Kimmich. Goalie Manuel Neuer ergänzte vor dem Duell mit dem Außenseiter die Devise: „Wir müssen in unserem Flow bleiben und jedes Spiel ernst nehmen.“