Kriechmayr über zwei Sekunden hinter Odermatt!

Vincent Kriechmayr ist am Dienstag nicht optimal in die Gröden-Woche gestartet: Der Oberösterreicher hat im ersten Abfahrtstraining satte 2,04 Sekunden Rückstand auf „Gewinner“ Marco Odermatt aufgerissen!
Der Schweizer lag 0,72 Sekunden vor dem Oberösterreicher Daniel Hemetsberger und 0,78 vor dem Südtiroler Dominik Paris.
„Man darf nur nicht zu vorsichtig fahren!“
Stefan Eichberger erlitt während seiner Fahrt einen Schlag, fuhr selbst auf Skiern ins Ziel, wurde aber zu Untersuchungen nach Innsbruck gebracht. Stefan Babinsky blieb bei einem Sturz unverletzt.
Das Ergebnis:
„Die Piste ist in Ordnung, man darf nur nicht zu vorsichtig fahren. Ich war bei den Kamelbuckeln zu vorsichtig“, sagte Kriechmayr. Das erkläre aber nicht den Rückstand auf Odermatt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.