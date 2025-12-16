Vorteilswelt
1. Gröden-Training

Kriechmayr über zwei Sekunden hinter Odermatt!

Ski Alpin
16.12.2025 13:47
Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: GEPA)

Vincent Kriechmayr ist am Dienstag nicht optimal in die Gröden-Woche gestartet: Der Oberösterreicher hat im ersten Abfahrtstraining satte 2,04 Sekunden Rückstand auf „Gewinner“ Marco Odermatt aufgerissen!

0 Kommentare

Der Schweizer lag 0,72 Sekunden vor dem Oberösterreicher Daniel Hemetsberger und 0,78 vor dem Südtiroler Dominik Paris.

„Man darf nur nicht zu vorsichtig fahren!“
Stefan Eichberger erlitt während seiner Fahrt einen Schlag, fuhr selbst auf Skiern ins Ziel, wurde aber zu Untersuchungen nach Innsbruck gebracht. Stefan Babinsky blieb bei einem Sturz unverletzt.

Das Ergebnis:

(Bild: fis-ski.com)

„Die Piste ist in Ordnung, man darf nur nicht zu vorsichtig fahren. Ich war bei den Kamelbuckeln zu vorsichtig“, sagte Kriechmayr. Das erkläre aber nicht den Rückstand auf Odermatt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading
KMM
