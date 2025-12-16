Ferienbeginn, Shopping: Wien droht Verkehrsinfarkt

Auch auf der Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel und auf der Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg sowie auf der Scheitelstrecke sind längere Verzögerungen wahrscheinlich. In Tirol stockt der Verkehr auf der Inntalautobahn (A12) vor den Ausfahrten Wiesing/Zillertal, Haiming/Ötztal und Imst/Pitztal sowie im Großraum Innsbruck. Zusätzliche Zeitverluste drohen auf der Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich bei der Luegbrücke. Trotz des mangelnden Schnees sorgt laut ARBÖ der starke Anreiseverkehr in die Skigebiete auf vielen Passstraßen für Staus und zähes Vorankommen.