Ferienbeginn, Shopping: Wien droht Verkehrsinfarkt

Weihnachtsstress, Ferienbeginn und Konzerte in der Stadthalle: Wien droht am kommenden Wochenende im Verkehr zu ersticken. Laut ARBÖ-Informationsdienst ist vor allem am Samstag im Stadtzentrum und auf Einkaufsstraßen mit Staus und Verzögerungen zu rechnen. Auch abseits des Shopping-Trubels kommt es zu Chaos. Wer seine Nerven schonen will, sollte auf Öffis setzen.
Wer dem vorweihnachtlichen Stress entgehen will, bleibt am kommenden Wochenende besser zu Hause oder steigt zumindest auf die Öffis um. Denn der Verkehr droht am vierten Advent aus allen Nähten zu platzen, warnt der ARBÖ-Informationsdienst am Dienstag.
In und rund um Wien kommt es auf der Südautobahn (A2) zwischen dem Knoten Inzersdorf und Wiener Neudorf sowie auf der begleitenden Triester Straße (B17) zu längeren Verzögerungen. Auch auf der Wiener Nordrand-Schnellstraße (S2) zwischen dem Knoten Hirschstetten und der Hermann-Gebauer-Straße wird dichter Verkehr erwartet. Innerstädtisch sind vor allem die Brünner Straße, die Mariahilfer Straße, der Neubaugürtel sowie die Nordbrücke betroffen.
Maßnahmen für starken Einkaufssamstag
Für alle spontanen Shoppinggäste gilt am Samstag: Auf der Inneren Mariahilfer Straße haben nur Fußgänger freien Gang! Zwischen Museumsplatz/Getreidemarkt und Stumpergasse ist von 9 bis 19 Uhr vorsorglich Sperrzone für Autos, Radfahrer und E-Scooter, meldet der ARBÖ-Informationsdienst.
Ferienbeginn in Nachbarländern
Auch der Reiseverkehr nimmt bereits an diesem Wochenende kräftig Fahrt auf. In Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei starten die Weihnachtsferien schon an diesem Wochenende, in Österreich erst am 24. Dezember. Die größten Blechlawinen werden traditionell am Samstagvormittag bis in den späten Nachmittag erwartet.
Besonders unter Druck geraten die Transitrouten Richtung Osten und Süden. Staus drohen auf der Innkreisautobahn (A8) zwischen Ort im Innkreis und Ried im Innkreis sowie im Bereich des Knotens Wels, auf der Ostautobahn (A4) bei Bruck an der Leitha und vor der Grenze Nickelsdorf sowie auf der Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus, dem Bosrucktunnel und dem Gleinalmtunnel.
Auch auf der Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel und auf der Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg sowie auf der Scheitelstrecke sind längere Verzögerungen wahrscheinlich. In Tirol stockt der Verkehr auf der Inntalautobahn (A12) vor den Ausfahrten Wiesing/Zillertal, Haiming/Ötztal und Imst/Pitztal sowie im Großraum Innsbruck. Zusätzliche Zeitverluste drohen auf der Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich bei der Luegbrücke. Trotz des mangelnden Schnees sorgt laut ARBÖ der starke Anreiseverkehr in die Skigebiete auf vielen Passstraßen für Staus und zähes Vorankommen.
Gleich drei Großevents in Wiener Stadthalle
Gleich mehrere Großevents in der Wiener Stadthalle verschärfen in den kommenden Tagen den Verkehr speziell in der Bundeshauptstadt – zusätzlich zum vorweihnachtlichen Einkaufsstress. Am Donnerstag, 18. Dezember, steht Rockstar Bryan Adams auf der Bühne. Am Freitag, 19. Dezember, tritt die Wiener Band Wanda auf, am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Dezember, sorgen die Böhsen Onkelz für Stimmung in der Stadthalle.
Rund um die Stadthalle ist daher mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Besonders betroffen sind der Neubaugürtel, die Linke Wienzeile, die Rechte Wienzeile, die Gablenzgasse, die Märzstraße, die Hütteldorfer Straße sowie Straßen im Nibelungenviertel. Autofahrer müssen dort mit erheblichen Verzögerungen rechnen. „Als Parkmöglichkeiten bieten sich unter anderem die Stadthallengarage, die Märzparkgarage, die Parkgarage Lugner City sowie Garagen im Bereich des Westbahnhofs an“, teilt der ARBÖ-Informationsdienst mit.
Auch am Wochenende wird es in den Öffis eng, doch sie bringen die Konzertbesucher zumindest sicher und pünktlich ans Ziel. Deshalb empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Wiener Linien fahren die Stadthalle mit der U-Bahn-Linie U6 bis zur Station Burggasse-Stadthalle an. Zusätzlich verkehren die Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 sowie die Autobuslinie 48A, teilte der ARBÖ-Informationsdienst mit.
