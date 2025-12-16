Demo bei Eiseskälte: Steirer kämpfen um Spitäler

„Das ist ein Irrsinn“

Dass die Orthopädie am Standort Bad Radkersburg laut dem regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG), der zeitgleich im Landtag diskutiert wurde, schon bald Geschichte sein soll, können die Betroffenen nicht verstehen: „Aktuell beträgt die Wartezeit auf eine orthopädische OP bei uns 30 Wochen, im Rest der Steiermark wartet man doppelt so lang. Und dann will man uns erklären, dass es besser ist für die Versorgung, unsere Abteilung zu schließen und eine neue in Feldbach aufzubauen – das ist doch ein Irrsinn“, sagt Christian Neuhold von der Plattform „Lebenswertes Bad Radkersburg“.