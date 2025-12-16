Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seien Sie dabei

Philipp Jelinek bringt Bewegung auf die Bühne

Wien
16.12.2025 14:15
(Bild: Phillip Jelinek)

Der „Vorturner der Nation“ geht live auf Tour: Philipp Jelinek zeigt in seiner neuen „Krone“-Show, warum Bewegung im Leben alles ist – ehrlich, mitreißend und voller Energie. Drei Termine stehen 2026 auf dem Programm.

0 Kommentare

Philipp Jelinek kommt live auf die Bühne und das mit einer Show, die bewegt. In „Philipp bewegt – Warum Bewegung im Leben alles ist“ verbindet der Vorturner der Nation, persönliche Geschichten und seine unverkennbare Energie zu einem Abend, der weit über klassischen Sport hinausgeht. Es geht um das Leben, um Rückschläge, ums Wiederaufstehen und darum, niemals stehenzubleiben.

Phillip bewegt LIVE

Live zu erleben ist Philipp Jelinek 2026 an drei exklusiven Terminen:

  • am 13. April im Wien Orpheum,
  • am 8. Mai in Graz im Dom im Berg sowie
  • am 15. Mai erneut im Wien Orpheum.

Ein Abend, der motiviert, inspiriert und nachhaltig wirkt – für Körper und Kopf. Tickets können Sie HIER erhalten.

Die Zuschauer erwartet kein trockener Vortrag, sondern eine emotionale Live-Show mit Humor, Offenheit und ehrlichen Einblicken in Jelineks eigene Höhen und Tiefen. Der „Vorturner der Nation“ spricht über Erfolge und Krisen, über Momente des Zweifelns und die Kraft, sich immer wieder neu zu erfinden. Seine Botschaft ist klar: Bewegung ist nicht nur Training sie ist eine Haltung. Eine Entscheidung, weiterzumachen, egal was kommt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
0° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
0° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-0° / 1°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
-0° / 1°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
0° / 1°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
345.097 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
141.022 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
128.839 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Kinder verschleppt
Traurige Weihnachten ohne Lily (8) und Noah (6)
Seien Sie dabei
Philipp Jelinek bringt Bewegung auf die Bühne
3 Großevents stehen an
Ferienbeginn, Shopping: Wien droht Verkehrsinfarkt
Schließungen inklusive
Wiener Sehenswürdigkeiten auf Sparflamme gesetzt
Krone Plus Logo
Wiener Austria
„Wissen genau, was wir an unserem Trainer haben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf