Philipp Jelinek bringt Bewegung auf die Bühne

Der „Vorturner der Nation“ geht live auf Tour: Philipp Jelinek zeigt in seiner neuen „Krone“-Show, warum Bewegung im Leben alles ist – ehrlich, mitreißend und voller Energie. Drei Termine stehen 2026 auf dem Programm.
Philipp Jelinek kommt live auf die Bühne und das mit einer Show, die bewegt. In „Philipp bewegt – Warum Bewegung im Leben alles ist“ verbindet der Vorturner der Nation, persönliche Geschichten und seine unverkennbare Energie zu einem Abend, der weit über klassischen Sport hinausgeht. Es geht um das Leben, um Rückschläge, ums Wiederaufstehen und darum, niemals stehenzubleiben.
Live zu erleben ist Philipp Jelinek 2026 an drei exklusiven Terminen:
Ein Abend, der motiviert, inspiriert und nachhaltig wirkt – für Körper und Kopf. Tickets können Sie HIER erhalten.
Die Zuschauer erwartet kein trockener Vortrag, sondern eine emotionale Live-Show mit Humor, Offenheit und ehrlichen Einblicken in Jelineks eigene Höhen und Tiefen. Der „Vorturner der Nation“ spricht über Erfolge und Krisen, über Momente des Zweifelns und die Kraft, sich immer wieder neu zu erfinden. Seine Botschaft ist klar: Bewegung ist nicht nur Training sie ist eine Haltung. Eine Entscheidung, weiterzumachen, egal was kommt.
