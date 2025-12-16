Giftige Raupen breiten sich auf Nordsee-Insel aus

„Das wünscht man keinem“

„Wir hatten schon einige Vorfälle auf der Insel, das wünscht man keinem“, berichtete Sven Lappoehn, Naturschutzbeauftragter für das Dünengebiet „Rotes Kliff“, gegenüber der „Bild“-Zeitung. Deswegen wird das Problem jetzt sprichwörtlich an der Wurzel gepackt. Seit Montag sind Bagger im Einsatz, die Kartoffelrosen ausreißen. In den Rosenstrauch legen die Goldafter-Weibchen ihre bis zu 200 Eier. Diese umweben sie, dabei entstehen Nester, die aussehen, wie ein Baumschwamm. Diese Nester kleben dann zuhauf in den Kartoffelrosen.