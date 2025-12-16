Verbrennungen, Atemnot
Giftige Raupen breiten sich auf Nordsee-Insel aus
Auf der deutschen Nordsee-Insel Sylt herrscht Raupen-Alarm: Auf einem Teil der Insel breiten sich die giftigen Tiere übermäßig aus. Schon ein kurzer Kontakt mit ihnen kann schwere gesundheitliche Folgen haben. Nun will man nicht mehr tatenlos zuschauen.
Im Naturschutzgebiet auf der Insel rund um Kampen, nördlich vom Ort Sylt, haben sich die Raupen des Goldafter-Falters ausgebreitet. Das Tier ist zwar einheimisch, durch den Klimawandel ist die Zahl aber deutlich gestiegen. Die Goldafter-Raupen sind mit Brennhaaren ausgestattet, die schnell gefährlich werden können. Schon ein kurzer Kontakt kann schmerzhafte Verbrennungen und sogar Atembeschwerden auslösen.
„Das wünscht man keinem“
„Wir hatten schon einige Vorfälle auf der Insel, das wünscht man keinem“, berichtete Sven Lappoehn, Naturschutzbeauftragter für das Dünengebiet „Rotes Kliff“, gegenüber der „Bild“-Zeitung. Deswegen wird das Problem jetzt sprichwörtlich an der Wurzel gepackt. Seit Montag sind Bagger im Einsatz, die Kartoffelrosen ausreißen. In den Rosenstrauch legen die Goldafter-Weibchen ihre bis zu 200 Eier. Diese umweben sie, dabei entstehen Nester, die aussehen, wie ein Baumschwamm. Diese Nester kleben dann zuhauf in den Kartoffelrosen.
„Mit dem Entfernen der Kartoffelrose schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, erklärte Lappoehn. Denn die Kartoffelrose stammt ursprünglich aus Asien und „verdrängt unser heimisches Dünengras – unter ihr wächst nichts mehr.“ Wenn man die Zahl der Kartoffelrosen minimiert, so hofft man, geht auch die Zahl der Goldafter-Raupen zurück. Denn Kartoffelpflanzen sind eine wichtige Nahrungsquelle für sie.
Die Arbeiten sollen bis Februar dauern, berichtet die „Sylter Rundschau“. Bis dahin werden Wege abschnittsweise gesperrt, oder können nur einspurig befahren werden. Die ausgerissenen Sträucher werden gesammelt und danach verbrannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.