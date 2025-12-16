Sie wollte sich trennen – er griff zum Messer

Zehn Jahren waren die beiden Bosnier, die stets als Saisonarbeiter nach Kärnten kamen, ein Paar. „Ich habe meine Frau immer geliebt, tue es auch heute noch“, erklärt der Angeklagte. „Waren Sie denn ein guter Ehemann?“, will die Richterin wissen. „Ja“, ist der 34-Jährige selbstgefällig überzeugt.