Sie wollte sich trennen – er griff zum Messer

„Ich war gebrochen“, schluchzt ein 34-Jähriger am Klagenfurter Landesgericht, wo er Geschworenen und einem rein weiblich besetzten Richtersenat erklären soll, warum er seine Langzeitliebe nicht gehen lassen wollte. Als sie die Scheidung verlangte, kam er mit dem Messer.
Zehn Jahren waren die beiden Bosnier, die stets als Saisonarbeiter nach Kärnten kamen, ein Paar. „Ich habe meine Frau immer geliebt, tue es auch heute noch“, erklärt der Angeklagte. „Waren Sie denn ein guter Ehemann?“, will die Richterin wissen. „Ja“, ist der 34-Jährige selbstgefällig überzeugt.
