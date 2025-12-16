EU segnet „aufgeweichtes“ Lieferkettengesetz ab

Um Europa wettbewerbsfähiger zu machen, will die Kommission mit ihren Omnibus-Paketen (bezeichnet in der EU-Gesetzgebung ein Bündel aus Änderungen, das mehrere Rechtsakte auf einmal betrifft, Anm.) zahllose Gesetze und Vorschriften aufweichen und abbauen. Ziel ist, dass die Bürokratie für Unternehmen insgesamt um rund ein Viertel sinken soll.