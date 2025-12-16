Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Lasse mich gehen“

Brigitte Macron reumütig nach „Schlampen“-Sager

Außenpolitik
16.12.2025 13:54
Als Präsidentengattin muss man ständig auf der Hut sein.
Als Präsidentengattin muss man ständig auf der Hut sein.(Bild: AFP/LUDOVIC MARIN)

Nach ihren harten Worten gegen eine Gruppe Feministinnen in Paris zeigt Frankreichs First Lady Brigitte Macron ihr Bedauern – sie habe sich unbeobachtet gefühlt.

0 Kommentare

In einem Gespräch mit Schauspieler und Komiker Ary Abittan hatte die 72-Jährige hart gegen eine Gruppe Feministen ausgeteilt, die dessen Bühnenauftritt unterbrochen und ihn einen Vergewaltiger genannt hatten. „Es tut mir leid, wenn ich die weiblichen Opfer verletzt habe, ich denke nur an sie und nur an sie allein“, erklärte Frankreichs First Lady gegenüber dem Online-Magazin „Brut“.

Bei dem Gespräch mit einem kleinen Kreis von Menschen hinter der Bühne habe sie sich privat und unbeobachtet gefühlt und nicht mitbekommen, dass jemand ihren kurzen Austausch mit dem Schauspieler filmt. Sie habe den Darsteller nach dem Vorfall beruhigen wollen, „sicherlich ungeschickt, aber mir standen in diesem Moment keine anderen Worte zur Verfügung“.

Zitat Icon

Wenn ich privat unterwegs bin, kann ich mich völlig unangemessen gehen lassen.

Brigitte Macron

Bild: AFP/MOHAMMED BADRA

Nicht rund um die Uhr die Präsidentengattin
Brigitte Macron stellte außerdem klar, dass sie nicht rund um die Uhr die Präsidentengattin sei. „Ich bin zwar die Ehefrau des Präsidenten der Republik, aber in erster Linie bin ich ich selbst. Und wenn ich privat unterwegs bin, kann ich mich völlig unangemessen gehen lassen.“

Macron hatte die Feministinnen als „sales connes“ bezeichnet, wofür die Übersetzung im Deutschen von „dreckige Schlampen“ über „Vollidiotinnen“ bis zu „dreckigen Miststücken“ reicht.

Lesen Sie auch:
Brigitte Macron mit ihrem Präsidentengatten Emmanuel Macron
Wirbel in Frankreich
Brigitte Macron nennt Feministinnen „Schlampen“
10.12.2025
Wegen Trans-Gerücht
Brigitte Macron geht gegen YouTuberinnen vor
14.07.2025

Ex-Freundin warf Abittan „Vergewaltigung“ vor
Abittan, außerhalb von Frankreich vor allem bekannt durch seine Rolle als jüdischer Schwiegersohn im Erfolgsfilm „Monsieur Claude und seine Töchter“, war 2021 von einer damals 23 Jahre alten Frau, mit der er einige Wochen zusammen war, der Vergewaltigung beschuldigt worden. Im April 2024 wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Erst nach einer längeren Beeinträchtigung seiner Karriere kehrte Abittan mit einer Show auf die Bühne zurück, bei der es zuvor bereits Aktionen von Aktivistinnen gab.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
345.097 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
141.022 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
128.839 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Außenpolitik
Harte Kritik an Europa
Kreml winkt ab: Keine Waffenruhe zu Weihnachten!
„Lasse mich gehen“
Brigitte Macron reumütig nach „Schlampen“-Sager
Grüne Unterstützung
Sozialwirtschaft geht wieder auf die Barrikaden
„Preise werden sinken“
3-Punkte-Plan: So will Regierung Strom verbilligen
Eva Glawischnig:
„Die Selbstaufgabe der SPÖ ist historisch“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf