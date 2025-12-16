Brigitte Macron reumütig nach „Schlampen“-Sager

Nach ihren harten Worten gegen eine Gruppe Feministinnen in Paris zeigt Frankreichs First Lady Brigitte Macron ihr Bedauern – sie habe sich unbeobachtet gefühlt.
In einem Gespräch mit Schauspieler und Komiker Ary Abittan hatte die 72-Jährige hart gegen eine Gruppe Feministen ausgeteilt, die dessen Bühnenauftritt unterbrochen und ihn einen Vergewaltiger genannt hatten. „Es tut mir leid, wenn ich die weiblichen Opfer verletzt habe, ich denke nur an sie und nur an sie allein“, erklärte Frankreichs First Lady gegenüber dem Online-Magazin „Brut“.
Bei dem Gespräch mit einem kleinen Kreis von Menschen hinter der Bühne habe sie sich privat und unbeobachtet gefühlt und nicht mitbekommen, dass jemand ihren kurzen Austausch mit dem Schauspieler filmt. Sie habe den Darsteller nach dem Vorfall beruhigen wollen, „sicherlich ungeschickt, aber mir standen in diesem Moment keine anderen Worte zur Verfügung“.
Wenn ich privat unterwegs bin, kann ich mich völlig unangemessen gehen lassen.
Brigitte Macron
Bild: AFP/MOHAMMED BADRA
Nicht rund um die Uhr die Präsidentengattin
Brigitte Macron stellte außerdem klar, dass sie nicht rund um die Uhr die Präsidentengattin sei. „Ich bin zwar die Ehefrau des Präsidenten der Republik, aber in erster Linie bin ich ich selbst. Und wenn ich privat unterwegs bin, kann ich mich völlig unangemessen gehen lassen.“
Macron hatte die Feministinnen als „sales connes“ bezeichnet, wofür die Übersetzung im Deutschen von „dreckige Schlampen“ über „Vollidiotinnen“ bis zu „dreckigen Miststücken“ reicht.
Ex-Freundin warf Abittan „Vergewaltigung“ vor
Abittan, außerhalb von Frankreich vor allem bekannt durch seine Rolle als jüdischer Schwiegersohn im Erfolgsfilm „Monsieur Claude und seine Töchter“, war 2021 von einer damals 23 Jahre alten Frau, mit der er einige Wochen zusammen war, der Vergewaltigung beschuldigt worden. Im April 2024 wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Erst nach einer längeren Beeinträchtigung seiner Karriere kehrte Abittan mit einer Show auf die Bühne zurück, bei der es zuvor bereits Aktionen von Aktivistinnen gab.
