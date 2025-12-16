Autsch! Real übersah Bayerns Super-Youngster Karl

Lennart Karl ist in aller Munde, aktuell sorgt der Super-Youngster des FC Bayern Woche für Woche für Staunen – sowohl in Deutschlands Bundesliga als auch im internationalen Fußball! Doch was bisher kaum jemand wusste: Der gerade einmal 17 Jahre alte Stürmer könnte auch für Real Madrid spielen, war er doch vor rund sieben Jahren zu einem Probetraining bei den „Königlichen“ geladen. Doch aus einem Engagement wurde nichts, einen künftigen Superstar konnte man bei Real damals in Karl nicht erkennen …