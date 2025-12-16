Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Münchner im Glück

Autsch! Real übersah Bayerns Super-Youngster Karl

Deutsche Bundesliga
16.12.2025 13:25
Lennart Karl
Lennart Karl(Bild: AP/Matthias Schrader)

Lennart Karl ist in aller Munde, aktuell sorgt der Super-Youngster des FC Bayern Woche für Woche für Staunen – sowohl in Deutschlands Bundesliga als auch im internationalen Fußball! Doch was bisher kaum jemand wusste: Der gerade einmal 17 Jahre alte Stürmer könnte auch für Real Madrid spielen, war er doch vor rund sieben Jahren zu einem Probetraining bei den „Königlichen“ geladen. Doch aus einem Engagement wurde nichts, einen künftigen Superstar konnte man bei Real damals in Karl nicht erkennen …

0 Kommentare

Freilich: „Nur“ weil Karl jetzt als Noch-Teenager beim FC Bayern im Erwachsenen-Fußball für Furore sorgt, heuer für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany bereits sechs Tore erzielte und zwei Assists leistete, bedeutet das nicht, dass es so in den kommenden Jahren weitergeht. Aber die Basis dafür ist ganz offensichtlich gegeben …

Zurück zum nicht zustande gekommenen Real-Deal – wie der freie Journalist Sebastian Leisgang im SZ-Podcast „Und nun zum Sport” verriet, habe Karl im Alter von 10 Jahren bei zwei regionalen Talente-Camps von Real Madrid die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So sehr, dass er zu einem Probetraining ins Bernabéu-Stadion von Madrid eingeladen worden sei.

Lennart Karl
Lennart Karl(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

„Der Papa hat mir später gesagt, dass er sehr froh darüber ist!“
„Das mit Real Madrid hat damals bekanntlich nicht geklappt. Der Papa hat mir dann später gesagt, dass er sehr froh darüber ist, weil er das Gefühl hatte, dass es gar nicht so um seinen Jungen ging – sondern darum, Verträge für große Berater-Agenturen auszuhandeln“, so Leisgang im Podcast. Groll oder Hader gebe es in der Familie deswegen aber nicht …

Doch der Sprung zu einem Großklub war nur aufgeschoben, nicht abgeblasen. Im Sommer 2022 wechselte das langjährige Eintracht-Frankfurt-Gewächs schließlich zum FC Bayern, wo er mit 34 Treffern in 31 Nachwuchsspielen so aufzeigte, dass Kompany auf Karl aufmerksam wurde und ihn in der Einser-Mannschaft „ausprobierte“. Der Rest ist inzwischen Geschichte ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
334.225 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
131.597 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
128.118 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Deutsche Bundesliga
Münchner im Glück
Autsch! Real übersah Bayerns Super-Youngster Karl
Warum macht er das?
Ungewöhnlich! Bayern-Star sorgt für Rätselraten
Urbig jetzt gefordert
Muskelfaserriss! Bayern bestätigt Neuer-Verletzung
Schulter verletzt
Blöd gestürzt! Sorge um ÖFB-Teamverteidiger
Weiterhin ungeschlagen
Bayern München entkommt knapp Blamage gegen Mainz

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf