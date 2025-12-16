Autsch! Real übersah Bayerns Super-Youngster Karl

Lennart Karl ist in aller Munde, aktuell sorgt der Super-Youngster des FC Bayern Woche für Woche für Staunen – sowohl in Deutschlands Bundesliga als auch im internationalen Fußball! Doch was bisher kaum jemand wusste: Der gerade einmal 17 Jahre alte Stürmer könnte auch für Real Madrid spielen, war er doch vor rund sieben Jahren zu einem Probetraining bei den „Königlichen“ geladen. Doch aus einem Engagement wurde nichts, einen künftigen Superstar konnte man bei Real damals in Karl nicht erkennen …
Freilich: „Nur“ weil Karl jetzt als Noch-Teenager beim FC Bayern im Erwachsenen-Fußball für Furore sorgt, heuer für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany bereits sechs Tore erzielte und zwei Assists leistete, bedeutet das nicht, dass es so in den kommenden Jahren weitergeht. Aber die Basis dafür ist ganz offensichtlich gegeben …
Zurück zum nicht zustande gekommenen Real-Deal – wie der freie Journalist Sebastian Leisgang im SZ-Podcast „Und nun zum Sport” verriet, habe Karl im Alter von 10 Jahren bei zwei regionalen Talente-Camps von Real Madrid die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So sehr, dass er zu einem Probetraining ins Bernabéu-Stadion von Madrid eingeladen worden sei.
„Der Papa hat mir später gesagt, dass er sehr froh darüber ist!“
„Das mit Real Madrid hat damals bekanntlich nicht geklappt. Der Papa hat mir dann später gesagt, dass er sehr froh darüber ist, weil er das Gefühl hatte, dass es gar nicht so um seinen Jungen ging – sondern darum, Verträge für große Berater-Agenturen auszuhandeln“, so Leisgang im Podcast. Groll oder Hader gebe es in der Familie deswegen aber nicht …
Doch der Sprung zu einem Großklub war nur aufgeschoben, nicht abgeblasen. Im Sommer 2022 wechselte das langjährige Eintracht-Frankfurt-Gewächs schließlich zum FC Bayern, wo er mit 34 Treffern in 31 Nachwuchsspielen so aufzeigte, dass Kompany auf Karl aufmerksam wurde und ihn in der Einser-Mannschaft „ausprobierte“. Der Rest ist inzwischen Geschichte ...
