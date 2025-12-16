Kokain: Trauriger Boom durch mafiöse Strukturen

Das gefährliche Rauschgift erlebt einen regelrechten Boom, der Konsum ist für viele aus sämtlichen Alters- und Gesellschaftsschichten Standard, und auch der Preis dafür ist gesunken. Kostete ein Kilo früher zwischen 30.000 und 35.000 Euro, ist er jetzt bereits für knapp 20.000 zu haben. Obendrein ist es absolut rein zu erhalten, und das Angebot aus Südamerika, wo es hauptsächlich hergestellt wird, ist überbordend. „Es zu strecken tun sich die Kriminellen gar nicht mehr an, da sie wissen, es ohnehin an den Mann zu bringen“, erklärt Erich Schnedl, Leiter des Ermittlungsbereichs Suchtgift beim Landeskriminalamt Steiermark.