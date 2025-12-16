St. Pölten hofft im Nachzügler-Duell auf 1. Sieg

Der SKN St. Pölten erhofft in der Frauen-Champions-League im Nachzügler-Duell bei der AS Roma zum Abschluss das erste Erfolgserlebnis!
Mit je nur einem Zähler liegen die Niederösterreicherinnen vor dem letzten Spiel in der Liga-Phase der Fußball-Königsklasse unmittelbar hinter den Römerinnen am Ende des 18er-Feldes. Zuletzt hatte es für beide Teams heftige Niederlagen gesetzt. Jennifer Klein und Co. wollen am Mittwoch (21 Uhr) in Rom Schadensbegrenzung betreiben.
„Wir müssen einfach besser werden“
0:5 verlor St. Pölten in der vergangenen Woche gegen Juventus Turin, die Roma ging bei Chelsea 0:6 unter. „Wir müssen einfach besser werden“, sagte Kapitänin Klein nach der vierten Niederlage im fünften Auftritt der diesjährigen Champions League. Das 2:2 gegen Valerenga bleibt als Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis in Italien. Es war auch das bisher einzige Spiel, in dem St. Pölten Tore gelangen. Klein vermisste den Zug zum Tor im letzten Drittel. „Das fehlt uns aktuell.“
Die Elf von Trainer Laurent Fassotte erwartet ein Gegner, der in der heimischen Liga den Ton angibt. Die Roma ist in der Serie A Femminile Spitzenreiter, noch fünf Zähler vor Juventus. International gab es für die Hauptstädterinnen hingegen nichts zu holen. Vor der Partie gegen Chelsea setzte es auch gegen Real und Barcelona deutliche Niederlagen. Auf St. Pölten traf die Roma schon in der Gruppenphase 2022/23: Im Heimspiel setzten sich die Italienerinnen damals 5:0 durch, in St. Pölten siegten sie 4:3.
