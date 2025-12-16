St. Pölten hofft im Nachzügler-Duell auf 1. Sieg

Die Elf von Trainer Laurent Fassotte erwartet ein Gegner, der in der heimischen Liga den Ton angibt. Die Roma ist in der Serie A Femminile Spitzenreiter, noch fünf Zähler vor Juventus. International gab es für die Hauptstädterinnen hingegen nichts zu holen. Vor der Partie gegen Chelsea setzte es auch gegen Real und Barcelona deutliche Niederlagen. Auf St. Pölten traf die Roma schon in der Gruppenphase 2022/23: Im Heimspiel setzten sich die Italienerinnen damals 5:0 durch, in St. Pölten siegten sie 4:3.