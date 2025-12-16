Gemeinsam statt einsam: Plattform vernetzt Frauen

Mit fraubraucht.at gibt es seit Anfang 2025 eine kostenlose Plattform, die Frauen in ganz Österreich unkompliziert miteinander verbindet. Ob Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, Leihoma oder die Suche nach Expertinnen in den unterschiedlichsten Bereichen – mit wenigen Klicks ist Unterstützung gefunden oder angeboten. Gerade in der Weihnachtszeit schafft die Plattform Hilfe, Nähe und Zusammenhalt. Initiatorin Maria Lankmair erzählt im Talk dazu mehr (siehe Video oben).