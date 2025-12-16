Vorteilswelt
Wiener Austria

„Wissen genau, was wir an unserem Trainer haben“

Fußball National
16.12.2025 12:30
Trainer Stephan Helm sitzt seit 61 Spielen auf Austrias Bank – darf er das auch weiterhin?
Trainer Stephan Helm sitzt seit 61 Spielen auf Austrias Bank – darf er das auch weiterhin?(Bild: GEPA)

Nach dem Sturm-Sieg ist der Verbleib von Austria-Coach Stephan Helm noch unklar. In letzten 30 Jahren waren nur Karl Daxbacher und Thorsten Fink länger im Amt.

Am Montag genoss Trainer Stephan Helm seinen freien Tag, am Dienstag wollen sich Wiener Austrias Sportdirektor Michael Wagner, Robert Urbanek (Technischer Direktor) und Manuel Takacs (Akademie-Leiter) mit dem 42-Jährigen zusammensetzen, die bisherige Saison analysieren. Helm stand vor dem Jahresabschluss gegen Sturm Graz heuer nicht zum ersten Mal in der Kritik, sein Team gab mit dem 3:1-Erfolg aber wieder einmal die richtige Antwort, überwintert sechs Punkte hinter Leader Salzburg (32) auf Platz fünf. Helm ist bei den Wienern seit 533 Tagen an Bord, in den letzten 30 (!) Jahren waren nur Karl Daxbacher (1309) und Thorsten Fink (970) länger im Amt. Ob Helm allerdings nach seinem 61. Pflichtspiel samt Sieg weiter auf der Trainerbank Platz nehmen wird, bleibt dennoch spannend. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, dazu hat sich im Verein bislang noch niemand für seinen Verbleib klar geäußert.

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
