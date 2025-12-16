Pinzgauerin verliert rund 75.000 Euro an Betrüger
Phishing-Opfer
Eine 44-jährige Frau aus dem Salzburger Pinzgau ist am 12. Dezember Opfer eines schweren Phishing-Betrugs geworden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich mithilfe einer manipulierten E-Mail Zugang zu den Onlinebanking-Daten der Geschädigten.
In weiterer Folge kontaktierten die Betrüger die Frau telefonisch und täuschten sie mit falschen Angaben. Unter diesem Vorwand wurde sie dazu gebracht, mehrere Überweisungen zu autorisieren. Das Geld wurde auf verschiedene Bankkonten in Deutschland transferiert.
Rund 75.000 Euro Schaden
Der entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf rund 75.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, bislang gibt es jedoch keine Hinweise auf die Identität der Täter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.