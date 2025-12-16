ÖFB-Star verlängert beim FC Bayern bis Sommer 2027

Die derzeit verletzte Fußball-Teamspielerin Sarah Zadrazil hat ihren Vertrag beim FC Bayern verlängert!
Die Mittelfeldspielerin ist nun bis Juni 2027 an die Münchnerinnen gebunden, wie der Klub am Dienstag bekannt gab. Zadrazil spielt seit über fünf Jahren für Bayern und gewann mit den Münchnern in dieser Zeit viermal die deutsche Meisterschaft.
„Vertragsverlängerung bedeutet für mich große Wertschätzung“
Die Salzburgerin (32) ist derzeit aufgrund eines Ende September erlittenen Kreuzbandrisses zum Zuschauen gezwungen. „Die Vertragsverlängerung bedeutet für mich große Wertschätzung und enorme Unterstützung. Sie gibt mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meine Reha zu konzentrieren und alles dafür zu tun, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte Zadrazil.
Für Österreich hat Zadrazil bisher 128 Länderspiele bestritten. Nach Deutschland wechselte sie 2016 zu Turbine Potsdam, ehe es im Sommer 2020 nach München weiterging.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.