„Große Wertschätzung“

ÖFB-Star verlängert beim FC Bayern bis Sommer 2027

Frauenfußball
16.12.2025 12:43
Die berühmt-berüchtigte Bayern-München-Geschäftsstelle in der Säbener Straße ...
Die berühmt-berüchtigte Bayern-München-Geschäftsstelle in der Säbener Straße ...(Bild: APA/dpa/Felix Hörhager)

Die derzeit verletzte Fußball-Teamspielerin Sarah Zadrazil hat ihren Vertrag beim FC Bayern verlängert!

Die Mittelfeldspielerin ist nun bis Juni 2027 an die Münchnerinnen gebunden, wie der Klub am Dienstag bekannt gab. Zadrazil spielt seit über fünf Jahren für Bayern und gewann mit den Münchnern in dieser Zeit viermal die deutsche Meisterschaft.

Sarah Zadrazil (Mi.)
Sarah Zadrazil (Mi.)(Bild: Sarah Zadrazil)

„Vertragsverlängerung bedeutet für mich große Wertschätzung“
Die Salzburgerin (32) ist derzeit aufgrund eines Ende September erlittenen Kreuzbandrisses zum Zuschauen gezwungen. „Die Vertragsverlängerung bedeutet für mich große Wertschätzung und enorme Unterstützung. Sie gibt mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meine Reha zu konzentrieren und alles dafür zu tun, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte Zadrazil.

Sarah Zadrazil
Sarah Zadrazil(Bild: Instagram/Sarah Zadrazil)

Für Österreich hat Zadrazil bisher 128 Länderspiele bestritten. Nach Deutschland wechselte sie 2016 zu Turbine Potsdam, ehe es im Sommer 2020 nach München weiterging.

Ähnliche Themen
ÖFBFC Bayern München
Sommer
