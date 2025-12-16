ÖFB-Star verlängert beim FC Bayern bis Sommer 2027

„Vertragsverlängerung bedeutet für mich große Wertschätzung“

Die Salzburgerin (32) ist derzeit aufgrund eines Ende September erlittenen Kreuzbandrisses zum Zuschauen gezwungen. „Die Vertragsverlängerung bedeutet für mich große Wertschätzung und enorme Unterstützung. Sie gibt mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meine Reha zu konzentrieren und alles dafür zu tun, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte Zadrazil.