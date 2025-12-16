Kreml winkt ab: Keine Waffenruhe zu Weihnachten!

Kreml: Scharfe Töne Richtung Europa

Unterdessen hat Russlands Außenminister Sergei Lawrow die europäische Beteiligung an den Verhandlungen zu einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs scharf kritisiert – und damit erneut keine Hoffnungen geweckt, dass Russland in irgendeiner Weise auf die Pläne, die in Berlin ausgearbeitet wurden, eingehen wird. Kurz zuvor hatte US-Präsident Trump noch gesagt, ein Ukraine-Deal sei „näher als je zuvor“.