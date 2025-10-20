Junger Herr als Anstandsdame – Lachen garantiert!

Die Friesacher Burghofspiele laden am Freitag, 24. Oktober (19.30 Uhr), zur Premiere von „Charleys Tante“ in den Stadtsaal Friesach in der Stadtgrabengasse 5.

Weitere Vorstellungen: 25. Oktober (19.30 Uhr), 26. Oktober (15 Uhr), 31. Oktober und 1. November (19.30 Uhr, 2. November (15 Uhr), 7. und 8. November (19.30 Uhr), 9. November (15 Uhr), 14. und 15. November (19.30 Uhr) sowie am 16. November um 15 Uhr.

Karten an der Abendkassa, in allen Ö-Ticket-Stellen oder im Internet auf https://www.oeticket.com/event/friesacher-burghofspiele-charleys-tante-friesacher-theaterherbst-2025-stadtsaal-friesach-20690866/