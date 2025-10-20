Junger Herr als Anstandsdame – Lachen garantiert!

Nur wenn eine Anstandsdame im Haus ist, wollen die von den Studenten Jack und Charley angehimmelten jungen Damen zu Besuch kommen. Da sich die Ankunft von Charleys Tante verzögert, muss ein guter Freund in die Rolle und ins Kleid schlüpfen. Ein Komödienklassiker bei den Burghofspielen Friesach!
Während am Petersberg seit 1950 Zuschauer unterhalten werden und seit 1982 die Kinder im Stadtsaal staunen, hat der allererste Theaterherbst im ehemaligen Dominikanerkloster bis 2002 auf seinen Applaus gewartet. Längst sind die Komödien im Herbst aber fixer Programmpunkt bei den Burghofspielen Friesach und bei den lachwilligen Besuchern. Heuer steht ein Komödienklassiker auf dem Programm: „Charleys Tante“ von Brandon Thomas ist seit seiner Uraufführung 1892 auf allen Bühnen der Welt beliebt und wurde in zahllose Sprachen übersetzt. Musical-Fassungen und Verfilmungen nahmen sich ebenfalls des Themas an; besonders bekannt ist der Film aus 1963 mit Peter Alexander in der Titelrolle.
Ein denkwürdiger, merkwürdiger, humorvoller Abend
Erfolgsgeschichte und berühmte Darsteller hin oder her – das Theaterherbst-Ensemble um Regisseur Christian Krall hat sich das Stück selbst erarbeitet. Im Bühnenbild von Andrea Hirschl und in Kostümen von Heike Mandl – das Publikum wird in die Zeit um 1900 entführt – ist ab 24. Oktober ein denkwürdiger Abend im Leben der Studenten Jack und Charley zu sehen: Die beiden haben es nicht leicht, studieren tagsüber, feiern nachts, sind immer knapp bei Kasse und können ihre Mädchen mangels Anstandsdame nicht nach Hause einladen. Aber dann kündigt Charleys reiche Tante aus Brasilien ihren Besuch an! Ein Abendessen mit den Herzdamen wird organisiert, doch dann verzögert sich die Ankunft der Tante.
Der herzliche Abend scheint noch vor seinem Beginn zu enden, doch die beiden verliebten Studenten geben nicht auf. Denn ihr Freund Lord Babberly befindet sich gerade auf dem Weg zu einem Amateurtheaterabend und will Jack und Charley sein Kostüm präsentieren: Ein edles Damenabendkleid!
Die Friesacher Burghofspiele laden am Freitag, 24. Oktober (19.30 Uhr), zur Premiere von „Charleys Tante“ in den Stadtsaal Friesach in der Stadtgrabengasse 5.
Weitere Vorstellungen: 25. Oktober (19.30 Uhr), 26. Oktober (15 Uhr), 31. Oktober und 1. November (19.30 Uhr, 2. November (15 Uhr), 7. und 8. November (19.30 Uhr), 9. November (15 Uhr), 14. und 15. November (19.30 Uhr) sowie am 16. November um 15 Uhr.
Karten an der Abendkassa, in allen Ö-Ticket-Stellen oder im Internet auf https://www.oeticket.com/event/friesacher-burghofspiele-charleys-tante-friesacher-theaterherbst-2025-stadtsaal-friesach-20690866/
Die Erbtante ist an dem Abend ein Mann...
Schnell wird die Idee geboren: Babberly muss Charleys Tante spielen! Der für diese wichtige Rolle Auserkorene kann sich plötzlich kaum vor Heiratsanträgen ehrenwerter Herren retten...
Diese Herren werden von Günther Herbst und Karl Loidolt gespielt. Alexander Khabir hat als Butler einiges mit der Gästeschar zu tun.
