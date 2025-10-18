Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

26-Kilo-Kürbis

„Wir haben einen großen Garten der Superlative“

Kärnten
18.10.2025 11:00
Josef Wieland hinter seinem „Rekord-Kürbis“ mit den Maßen 100 Zentimeter Länge, 20 Zentimeter ...
Josef Wieland hinter seinem „Rekord-Kürbis“ mit den Maßen 100 Zentimeter Länge, 20 Zentimeter Durchmesser und 26,7 Kilo Gewicht(Bild: Christian Krall)

Bei Josef Wieland blüht und gedeiht die Natur in Rekordmaßen: Einen 26-Kilo-Kürbis, den größte Nussbaum von St. Veit und einen über vier Meter hoher Brombeerstrauch darf der Kärntner sein Eigen nennen.

0 Kommentare

Im Süden der Herzogstadt steht im Garten von Josef Wieland ein wahrer Rekordbaum. „Das ist der größte Nussbaum von St. Veit“, bestätigt sogar der Stadtgärtner. Unter seiner Krone lebt ein Mann, der mit 79 Jahren noch voller Tatendrang ist. 25 Jahre lang war Wieland bei der Agrar-Technik als Baggerfahrer tätig. „Ich hab Forst- und Gemeindestraßen gebaut.“ Doch seine wahre Leidenschaft galt immer schon dem Garten. „Gart’ln tua i schon immer“, sagt er schmunzelnd.

Heuer erlebte Wieland eine ganz besondere Überraschung. Ein Kürbis der Sorte „Langer von Neapel“ erreichte sagenhafte Maße: einen Meter Länge, 20 Zentimeter Durchmesser und stolze 26,7 Kilo Gewicht. „So einen großen Kürbis hatten wir noch nie“, erzählt seine Frau Friederike begeistert. 

Sein Nussbaum ist der größte der Stadt St. Veit.
Sein Nussbaum ist der größte der Stadt St. Veit.(Bild: Christian Krall)

Großer Kürbis und hoher Brombeerstrauch
In seinem Garten baut Wieland drei Kürbissorten an: Langer von Neapel, Hokkaido und Butternuss. Der „Lange von Neapel“ ist dabei eine kleine kulinarische Besonderheit: „Den muss man schälen, in Scheiben schneiden und herausbraten wie ein Schnitzerl. Oder man trocknet ihn, mahlt ihn und mischt ihn mit Salz – dann hat man das ganze Jahr was davon“, verrät Wieland sein Geheimrezept.

Neben Kürbissen finden sich bei Wielands auch Kräuter im Tragerl, Birnen, Äpfel, Quitten und Kirschen. Aus den Früchten werden hausgemachte Säfte hergestellt – besonders stolz ist der Hausherr auf seinen Kronprinz Rudolf, „der hat die meisten Vitamine“, weiß er genau. Und auch der Brombeerstrauch im Garten ist ein echtes Naturwunder: Über vier Meter hoch, zwei Etagen voller Früchte – „ein paar Kübel hab ich schon geerntet“, sagt Wieland. Was einst als kleines Pflänzchen begann, ist in 20 Jahren zu einem wahren Beerenparadies geworden. 

Viele Brombeeren konnte Wieland von seinem vier Meter hohen Brombeerstrauch ernten.
Viele Brombeeren konnte Wieland von seinem vier Meter hohen Brombeerstrauch ernten.(Bild: Christian Krall)

Naturfreund und Wanderführer
Wenn der Garten im Winter ruht, schnallt Josef seine Skier an. Gemeinsam mit einem Skilehrer macht er die Pisten unsicher. Als geprüfter Wanderführer und Lehrwart im Schneeschuhwandern zieht es ihn in die Natur, wo er neue Energie tankt. Aufgewachsen ist der Naturfreund in Zosen bei Hüttenberg, „dort, wo die Füchse gute Nacht sagen“, erzählt seine Frau mit einem Augenzwinkern.

„Die schönsten Sachen wachsen in der Brennnessel“, verrät Frederike schmunzelnd. Und Josef ergänzt: „Die sollte man nicht mähen – da kommen die schönsten Schmetterlinge.“

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.697 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
94.773 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
94.633 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Kärnten
26-Kilo-Kürbis
„Wir haben einen großen Garten der Superlative“
Vier „Ex“ im Lavanttal
WAC-Filiale Ried kommt mit uneinholbaren Legenden
Krone Plus Logo
Südtirolerin übernimmt
Neue Urologie-Chefin: „Zeichen für Stabilität“
Krone Plus Logo
Abschreckende Kosten
Recht geht vom Volk aus – aber ist Recht leistbar?
Bundesliga im Ticker
Wolfsberger AC gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf