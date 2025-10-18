„Wir haben einen großen Garten der Superlative“

Neben Kürbissen finden sich bei Wielands auch Kräuter im Tragerl, Birnen, Äpfel, Quitten und Kirschen. Aus den Früchten werden hausgemachte Säfte hergestellt – besonders stolz ist der Hausherr auf seinen Kronprinz Rudolf, „der hat die meisten Vitamine“, weiß er genau. Und auch der Brombeerstrauch im Garten ist ein echtes Naturwunder: Über vier Meter hoch, zwei Etagen voller Früchte – „ein paar Kübel hab ich schon geerntet“, sagt Wieland. Was einst als kleines Pflänzchen begann, ist in 20 Jahren zu einem wahren Beerenparadies geworden.