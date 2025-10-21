HUAWEI WATCH GT 6 – mehr als nur eine Smartwatch

Die neue HUAWEI WATCH GT 6 Serie vereint modernes Design, fortschrittliche Technologie und neue Gesundheitsfeatures in einem Wearable, das nicht nur die Zeit misst, sondern sie besser nutzbar macht. Unter dem Motto „Ride the Wind“ begleitet sie durch Alltag, Training und Abenteuer und bringt Leichtigkeit in jeden Moment.