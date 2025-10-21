HUAWEI WATCH GT 6 – mehr als nur eine Smartwatch

Die neue HUAWEI WATCH GT 6 Serie vereint modernes Design, fortschrittliche Technologie und neue Gesundheitsfeatures in einem Wearable, das nicht nur die Zeit misst, sondern sie besser nutzbar macht. Unter dem Motto „Ride the Wind“ begleitet sie durch Alltag, Training und Abenteuer und bringt Leichtigkeit in jeden Moment.
Ob beim morgendlichen Lauf, auf dem Rad oder im Meeting – die HUAWEI WATCH GT 6 Serie ist auf jedes Tempo eingestellt. Das HUAWEI TruSense™-System kombiniert modernste Sensorik mit smarter Datenauswertung. Es überwacht Herzfrequenz, Schlafqualität, Blutsauerstoff, Stresslevel und HRV-Werte mit bislang unerreichter Präzision und liefert über die Health Insights sofort verständliche Auswertungen. Dank Emotional Wellbeing 2.0 unterstützt die Watch auch die mentale Balance: kleine Atemübungen, Erinnerungen für Pausen und Achtsamkeitstools sorgen für Ruhe im Alltag.
Elegantes Design für jeden Stil
Die HUAWEI WATCH GT 6 Serie ist in zwei Varianten erhältlich: Die HUAWEI WATCH GT 6 Pro in der Größe 46 mm verbindet robuste Materialien mit elegantem Design. Die HUAWEI WATCH GT 6 ist in 41 mm und 46 mm erhältlich und sorgt dank beweglicher Bandanstöße in beiden Größen für besonders angenehmen Tragekomfort. Ihr AMOLED-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit bis zu 3000 Nits und bleibt dadurch selbst im grellen Sonnenlicht gestochen scharf. Dank der Kompatibilität mit iOS und Android sowie der Unterstützung von NFC-Zahlungen werden die unterschiedlichen Modelle der HUAWEI WATCH GT 6 Serie zum vielseitigen Begleiter.
Insbesondere die Akkuleistung setzt neue Maßstäbe: Der Silizium-Akku bietet rund 65 Prozent mehr Kapazität als das Vorgängermodell und versorgt die HUAWEI WATCH GT 6 Serie bis zu 21 Tage lang (46 mm). Dank Schnellladefunktion genügen oft schon ca. 30 Minuten, um Energie für mehrere Tage zu tanken – perfekt für Reisen, Wochenendtrips oder intensive Trainingstage.
Präzision für jedes Training
Mit über 100 Sportmodi und präziser Leistungserfassung ist die HUAWEI WATCH GT 6 Pro ein smarter Coach am Handgelenk. Besonders im Radsport zeigt sie ihre Stärke: Die HUAWEI WATCH GT 6 Pro ist die erste Smartwatch mit integriertem virtuellen Powermeter. Sie berechnet die Leistung auf Basis von Windkanaltests und Simulationen direkt am Handgelenk - Werte, die sonst nur professionelle Geräte liefern. In Kombination mit externen Powermetern ermöglicht sie FTP-Messungen (Functional Threshold Power) und detaillierte Leistungsanalysen.
Für Outdoor-Fans wurde das Tracking-System komplett überarbeitet. Das Sunflower Positioning System 2.0 mit Dual-Band-GPS liefert selbst in dichten Wäldern und abseits befestigter Wege exakte Daten zu Tempo, Distanz und Höhenunterschieden. Gerade Radfahrer:innen profitieren von Features wie Steigungsanzeige in Echtzeit, automatische Aktivitätserkennung, Routenimport und -export sowie die praktische „Zurück zum Start“-Funktion. Alle Daten können außerdem über Strava oder Komoot geteilt werden.
Auch in anderen Disziplinen zeigt sich diese Präzision: Beim Trailrunning werden Steigungen, Höheninformationen und Höhenlinien genau erfasst, während Skifahrer:innen Kennzahlen wie Geschwindigkeit, Zeit, Distanz und Gesamtabstieg oder Schwierigkeitsgrad ihrer Abfahrt im Blick behalten. Zudem helfen Funktionen wie geschätzte Ankunftszeiten an Zwischenstationen, Routenimport und -export sowie die praktische ‘Zurück zum Start‘-Funktion dabei, jederzeit die Orientierung zu behalten. Golfer:innen nutzen über 17.000 interaktive Fairway-Karten mit Zoom-Funktionen weltweit (in über 80 Ländern), und selbst beim Freitauchen in bis zu 40 Metern Tiefe bleibt die Watch zuverlässig.
Smarte Gesundheit, neu gedacht
Gesundheit umfasst mehr als Bewegung. Deshalb gehen die Funktionen der HUAWEI WATCH GT 6 Pro über klassisches Tracking hinaus: Die neue, zertifizierte Pulswellenanalyse hilft, den Zustand des Herz-Kreislauf-Systems besser zu verstehen, während die EKG-Funktion frühzeitig Auffälligkeiten erkennt. Die Sturzerkennung 2.0 bietet zusätzliche Sicherheit im Alltag und beim Sport. Sie registriert ungewöhnliche Bewegungen und kann bei Bedarf automatisch Hilfe verständigen.
Mit ihren detaillierten Auswertungen und klaren Empfehlungen wird die Watch zum verlässlichen Gesundheitsassistenten. Sie motiviert zu kleinen, machbaren Schritten – mehr Bewegung, bewusste Pausen, besserer Schlaf – und fördert damit ein dauerhaftes Gleichgewicht von Körper und Geist.
Die HUAWEI WATCH GT 6 Pro ist in Titan, Schwarz und Braun mit einem UVP ab 379 EUR erhältlich und besteht aus hochwertigen Materialien wie Titan, Saphirglas und Nanokeramik. Wer es etwas kompakter mag, wählt die HUAWEI WATCH GT 6, die in 46 mm (Schwarz, Grün, Grau) und 41 mm (Weiß, Schwarz, Gold, Braun, Lila) mit einem UVP ab 249 EUR erhältlich ist. Ihr Gehäuse aus Edelstahl sorgt für ein besonders robustes und zugleich elegantes Finish – jeweils mit wechselbaren Armbändern für jeden Stil. So bietet die Serie für jeden Lebensstil die passende Smartwatch.
Die HUAWEI WATCH GT 6 ist ab sofort bei MediaMarkt erhältlich. Details zu den Modellen sowie Kaufmöglichkeiten finden Sie HIER.