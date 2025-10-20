Er wurde nur 36: Ex-NFL-Profi tot aufgefunden!

Trauer in der US-Sportwelt: Der ehemalige NFL-Star Doug Martin ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben.
Martin wurde am Wochenende tot aufgefunden, über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. „Mit großer Trauer müssen wir euch allen mitteilen, dass Doug Martin am Samstagmorgen verstorben ist. Die Todesursache ist derzeit noch nicht bestätigt. Bitte respektiert in dieser Zeit unsere Privatsphäre“, veröffentlichte der US-Journalist Greg Auman von FoxSports ein Statement von Martins Familie.
Starke Premierensaison
Der ehemalige Running Back schafft es 2012 in die NFL, gleich in seiner ersten Saison glänzte er mit 1452 Yards und elf Touchdowns. Danach warfen ihn immer wieder Verletzungen zurück, 2016 wurde er wegen eines Dopingvergehens für vier Spiele gesperrt.
2018 wechselte er zu den Oakland Raiders, bereits nach einer Saison für das neue Team gab er dann sein Karriereende bekannt.
