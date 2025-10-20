Er wurde nur 36: Ex-NFL-Profi tot aufgefunden!

Martin wurde am Wochenende tot aufgefunden, über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. „Mit großer Trauer müssen wir euch allen mitteilen, dass Doug Martin am Samstagmorgen verstorben ist. Die Todesursache ist derzeit noch nicht bestätigt. Bitte respektiert in dieser Zeit unsere Privatsphäre“, veröffentlichte der US-Journalist Greg Auman von FoxSports ein Statement von Martins Familie.