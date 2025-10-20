Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Senior tappte in Falle

Finanz-Desaster nach Klick auf „Finanzamt“-Link

Tirol
20.10.2025 08:54
Unbekannte Internetbetrüger zockten den Tiroler ab (Symbolbild).
Unbekannte Internetbetrüger zockten den Tiroler ab (Symbolbild).(Bild: jfhp - stock.adobe.com)

Ein einziger Klick im Internet kostete einen Tiroler jetzt mehrere Zehntausend Euro. Der 65-Jährige aus Wörgl (Bezirk Kufstein) ließ sich von skrupellosen Betrügern, die sich als Finanzamt- bzw. Bankmitarbeiter ausgaben, in die Falle locken.

0 Kommentare

Am Samstagvormittag hatte der Pensionist auf einer Social-Media-Plattform eine vermeintliche Nachricht vom Finanzamt erhalten – mit dem Hinweis, dass die ID zum Finanz-Online-Zugang ablaufen würde. Der 65-Jährige klickte auf einen beigefügten Link. Und das Unheil nahm seinen Lauf!

Auf falsche Bankseite weitergeleitet
Der Senior wurde auf eine gefälschte Seite seiner Bank weitergeleitet, wo er seine Zugangsdaten eingab. „Anschließend erhielt der Mann einen Anruf von einer angeblichen Bankmitarbeiterin, die ihn zunächst auf verdächtige Transaktionen auf seinem Konto hinwies“, schildert die Polizei.

Opfer autorisierte Transaktionen
Die Fake-Mitarbeiterin gaukelte dem Opfer vor, die Transaktionen rückgängig machen zu können. Von wegen! Durch geschickte Täuschung sei es der Täterschaft gelungen, den 65-Jährigen zur Autorisierung von realen Transaktionen in der Gesamthöhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages zu verleiten. Mehrere Zehntausend Euro sind jetzt also futsch!

Lesen Sie auch:
Fast 100.000 Euro überwies der Mann an Betrüger.
Betrug mit Investment
Werbelink stürzt Tiroler ins finanzielle Verderben
18.10.2025
Foto entlarvte
Spielte ihm die große Liebe vor: Mann betrogen
18.10.2025

Dass der Senior sein Geld jemals wiederbekommt, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
96.576 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
90.223 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
82.640 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf