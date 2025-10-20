Vorteilswelt
Typisch Australien

Krokodil macht den Pool eines Luxushotels unsicher

Ausland
20.10.2025 21:21

Im australischen Bundesstaat Queensland sorgte ein Krokodil im Pool eines Luxushotels für Aufregung (siehe Video oben). Der grüne Badegast hatte es sich neben Hotelgästen gemütlich gemacht. Das rief auch die Umweltbehörde auf den Plan. Es dürfte nicht die erste Krokodilsichtung in der Umgebung gewesen sein. 

Am Samstagnachmittag wurden ungewöhnliche Video-Aufnahmen des Sheraton Mirage Hotels in Port Douglas im äußersten Norden von Queensland bei TikTok geteilt.

Diese zeigen ein Krokodil im dortigen Lagunen Pool. Urheberin des Videos Lisa Keller @kellerdiaries kommentierte im Video: „Ich möchte niemanden in Panik versetzen, aber es gibt ein Krokodil im Pool des Sheraton“.

Badegäste recht unbeeindruckt
Davon konnte bei den Hotelgästen keine Rede sein, denn in einem zweiten Video von Keller sieht man die Hotelgäste weiterhin auf Liegestühlen um den Pool liegen und beim Sonnenbaden. Auch die Social Media Nutzerin @jasssyyl postete: „Nur ein Krokodil, das gemütlich ein Bad im Pool des Grand Mirage Port Douglas nimmt“.

In Queensland sind Krokodile sehr präsent, das Risiko von einem angegriffen zu werden, ist ...
In Queensland sind Krokodile sehr präsent, das Risiko von einem angegriffen zu werden, ist allerdings nicht extrem hoch.(Bild: Screenshot/Glomex.com)

Darauf antwortete ein anderer Nutzer, dass dies nicht das erste Mal sei, dass ein Krokodil beim Hotel gesichtet wurde. Tatsächlich wurde Anfang dieses Jahres ein Krokodil etwa drei Kilometer vom Sheraton-Hotel entfernt auf einem Goldplatz gesehen.

Ranger mittels App eingeschaltet
Der ungebetene Badegast wurde daraufhin des Pools verwiesen und von Wildhütern vom Gelände des Luxusresorts entfernt. Die Wildhüter sollen durch eine eingegangene Meldung bei der App „QWildlife“ alarmiert worden sein, erklärte ein Sprecher der Umweltbehörde (Queensland Department of the Environment, Tourism, Science and Innovation, kurz „Detsi“). Die eigens geschaffene App des Bundesstaats dient der Sicherheit in Wildtiergebieten, unter anderem durch Sichtungs-Meldungen (wie beispielsweise von Krokodilen, Koalas, oder Meerestieren).

In der Umgebung seien zusätzlich auch Warnschilder vor Krokodilen von den Wildhütern aufgestellt worden, ergänzte der Sprecher. Außerdem gab die Umweltbehörde neue Warnungen aus. 

