Krokodil macht den Pool eines Luxushotels unsicher

Am Samstagnachmittag wurden ungewöhnliche Video-Aufnahmen des Sheraton Mirage Hotels in Port Douglas im äußersten Norden von Queensland bei TikTok geteilt.

Diese zeigen ein Krokodil im dortigen Lagunen Pool. Urheberin des Videos Lisa Keller @kellerdiaries kommentierte im Video: „Ich möchte niemanden in Panik versetzen, aber es gibt ein Krokodil im Pool des Sheraton“.