„Ich bin ein riesiger Fan von Lilli Tagger“

Am Mittwoch eröffnet Sinner den Versuch, zum zweiten Mal nach 2023 in Wien zu triumphieren, gegen den Deutschen Daniel Altmaier, den er zuletzt in Shanghai deutlich besiegte. Es sei aber keineswegs so einfach, wie er es aussehen lasse, bei fast jedem Turnier bis ins Finale zu ziehen. „Es ist jedes Mal schwierig. Gerade Indoor kann ein Satz einmal schnell weg sein“, ist er gewarnt.