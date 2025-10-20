„Ich bin ein riesiger Fan von Lilli Tagger“

Mit Vorfreude startet Jannik Sinner in die Erste Bank Open in Wien. Der italienische Superstar absolvierte Montag seine erste Trainingseinheit im Rahmen des Turniers, anschließend auch einige Pressetermine. Dabei sprach er von seiner Beziehung zu Österreich und „Teamkollegin“ Lilli Tagger.
Wien ist für Sinner ein besonderes Turnier. Einst erhielt er von den Erste Bank Open eine seiner ersten Wild Cards. „Es sind mit dem Auto auch nur knapp sechs Stunden von meinem Heimatort hierher“, erinnert er. „Daher reist meine ganze Familie an. Nicht nur meine Eltern, auch viele Cousins und Cousinen von mir.“
Am Mittwoch eröffnet Sinner den Versuch, zum zweiten Mal nach 2023 in Wien zu triumphieren, gegen den Deutschen Daniel Altmaier, den er zuletzt in Shanghai deutlich besiegte. Es sei aber keineswegs so einfach, wie er es aussehen lasse, bei fast jedem Turnier bis ins Finale zu ziehen. „Es ist jedes Mal schwierig. Gerade Indoor kann ein Satz einmal schnell weg sein“, ist er gewarnt.
In der Halle am wohlsten
Allerdings kommt seiner Spielanlage die Halle sehr entgegen. „Es gibt keinen Wind, keine Sonne, um die man sich kümmern muss. Der Ball springt fast immer gleich ab und ich kann mit Vorhand und Rückhand sehr schnell spielen“, erklärt er, warum er sich auf Indoor Hardcourt so wohl fühlt.
Das Daviscupfinale in Bologna wird Sinner aber auslassen, somit nicht im Viertelfinale gegen Österreich antreten. „Ich habe das zweimal in Folge gewonnen“, begründet der 24-Jährige seinen Entschluss. Außerdem will er sich bestmöglich auf die kommende Saison vorbereiten.
„Lilli hat richtige Mentalität“
Eine besondere Verbindung zu Österreich ist auch, dass er seit einiger Zeit mit Lilli Tagger das Osttiroler Toptalent im Team hat. „Sie ist ein sehr großes Talent, hat ein tolles Team hinter sich mit Schiavone als Trainerin. sie hat auch eine gute Mentalität. Sie geht einfach auf den Platz und spielt. Ich bin ein großer Fan von ihr“, streut der Weltranglisten-Zweite Tagger Rosen.
