Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tennisstar Sinner:

„Ich bin ein riesiger Fan von Lilli Tagger“

Tennis
20.10.2025 20:30
Jannik Sinner gab in Wien schon eine Pressekonferenz.
Jannik Sinner gab in Wien schon eine Pressekonferenz.(Bild: Eva Manhart)

Mit Vorfreude startet Jannik Sinner in die Erste Bank Open in Wien. Der italienische Superstar absolvierte Montag seine erste Trainingseinheit im Rahmen des Turniers, anschließend auch einige Pressetermine. Dabei sprach er von seiner Beziehung zu Österreich und „Teamkollegin“ Lilli Tagger.

0 Kommentare

Wien ist für Sinner ein besonderes Turnier. Einst erhielt er von den Erste Bank Open eine seiner ersten Wild Cards. „Es sind mit dem Auto auch nur knapp sechs Stunden von meinem Heimatort hierher“, erinnert er. „Daher reist meine ganze Familie an. Nicht nur meine Eltern, auch viele Cousins und Cousinen von mir.“

Am Mittwoch eröffnet Sinner den Versuch, zum zweiten Mal nach 2023 in Wien zu triumphieren, gegen den Deutschen Daniel Altmaier, den er zuletzt in Shanghai deutlich besiegte. Es sei aber keineswegs so einfach, wie er es aussehen lasse, bei fast jedem Turnier bis ins Finale zu ziehen. „Es ist jedes Mal schwierig. Gerade Indoor kann ein Satz einmal schnell weg sein“, ist er gewarnt.

Lesen Sie auch:
Jannik Sinner bezwang Carlos Alcaraz in zwei Sätzen.
Sieg gegen Alcaraz
Sinner krönt sich zum Six-Kings-Slam-Champion
18.10.2025

In der Halle am wohlsten
Allerdings kommt seiner Spielanlage die Halle sehr entgegen. „Es gibt keinen Wind, keine Sonne, um die man sich kümmern muss. Der Ball springt fast immer gleich ab und ich kann mit Vorhand und Rückhand sehr schnell spielen“, erklärt er, warum er sich auf Indoor Hardcourt so wohl fühlt. 

Das Daviscupfinale in Bologna wird Sinner aber auslassen, somit nicht im Viertelfinale gegen Österreich antreten. „Ich habe das zweimal in Folge gewonnen“, begründet der 24-Jährige seinen Entschluss. Außerdem will er sich bestmöglich auf die kommende Saison vorbereiten.

Lilli Tagger gewann die French Open der Juniorinnen.
Lilli Tagger gewann die French Open der Juniorinnen.(Bild: GEPA)

„Lilli hat richtige Mentalität“
Eine besondere Verbindung zu Österreich ist auch, dass er seit einiger Zeit mit Lilli Tagger das Osttiroler Toptalent im Team hat. „Sie ist ein sehr großes Talent, hat ein tolles Team hinter sich mit Schiavone als Trainerin. sie hat auch eine gute Mentalität. Sie geht einfach auf den Platz und spielt. Ich bin ein großer Fan von ihr“, streut der Weltranglisten-Zweite Tagger Rosen.

Porträt von Gernot Bachler
Gernot Bachler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
112.276 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
89.123 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
86.773 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf