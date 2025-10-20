Drogenkundinnen zur Prostitution gezwungen

Auf äußerst brutale Weise soll ein einschlägig vorbestrafter Suchtgifthändler aus dem Innviertel mehrere seiner Abnehmerinnen zu Sexdienstleistungen und Kokainkonsum gefügig gemacht haben. Der 31-Jährige musste sich am Montag im Landesgericht Ried dafür verantworten und fasste eine saftige Haftstrafe aus, die noch nicht rechtskräftig ist.