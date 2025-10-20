Weiterhin gegen das Kopftuchverbot

Und das, nachdem die weit links stehende Babler-SPÖ und mittlerweile sogar die Migranten-Lobbyisten in der grünen Parteiführung über ihren Schatten gesprungen sind und sich dem Gesetzesvorschlag der ÖVP-Familienministerin Claudia Plakolm angeschlossen haben.

EINERSEITS ist natürlich das, was die evangelische Kirche gegen das geplante Kopftuch-Verbotsgesetz für Mädchen einwendet, prinzipiell richtig: „Der Zustand einer Demokratie zeigt sich auch daran, wie sie mit Minderheiten umgeht.“