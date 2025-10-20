Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Russland-Sanktionen

Deripaska-Beteiligung kostet Strabag Aufträge

Wirtschaft
20.10.2025 22:00
Die Strabag hat trotz Krise einen Rekord-Auftragsstand, weil viel Infrastruktur gebaut wird.
Die Strabag hat trotz Krise einen Rekord-Auftragsstand, weil viel Infrastruktur gebaut wird.(Bild: APA/Harald Schneider)

Strabag-Chef Stefan Kratochwill hätte „natürlich lieber einen nicht sanktionierten Shareholder“. Zu Rückstellungen von 386 Millionen Euro ist der Baukonzern wegen der verzwickten Situation mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska gezwungen. Dass der Putin-Freund beteiligt ist, kostet der Strabag sogar Aufträge.

0 Kommentare

Zuletzt wurde über eine Aufweichung der Russland-Sanktionen auf EU-Ebene diskutiert, doch einige (osteuropäische) Länder hielten dagegen. Wie jetzt bekannt wurde, waren die Bemühungen der österreichischen Regierung erfolglos, die auch der Raiffeisenbank International (RBI) helfen wollte, ihre Profite aus dem Land zu bekommen. Ursprünglich war ein Coup geplant, bei dem die Raiffeisen über einen Kauf der Strabag-Anteile von Deripaska in Russland ihr Vermögen aus dem kriegsführenden Land herausbekommt. 

„Wissen nicht, wer genau unser Eigentümer ist“
Kurios: So genau weiß die Strabag nicht einmal, wer ihr Eigentümer ist. Das sei „auch nicht gerade eine angenehme Situation“, beschreibt es Strabag-Chef Stefan Kratochwill, der heuer vom verstorbenen Klemens Haselsteiner die Führung übernahm. Ist der Teileigentümer Rasperia etwa wieder im Besitz seiner russischen Mutter Valtoura, und wer kontrolliert wirklich den russischen Strabag-Aktionär? Auch darüber herrscht Unklarheit.

Die Situation kostet dem Konzern außerdem Bauaufträge, vor allem privater Investoren. „Wir kommen bei einigen Projekten aufgrund unseres russischen Shareholders nicht zum Zug oder werden nicht eingeladen“, sagt Kratochwill, der „natürlich lieber einen nicht sanktionierten Shareholder hätte“. Doch die Entscheidung müssen die EU-Staaten treffen. 386 Millionen Euro an Rückstellungen, vor allem für eingefrorene Dividenden an Deripaska, musste der ATX-Konzern schon bilden.

Strabag-Chef Stefan Kratochwill: „Asphaltbau auf Tiefstand.“
Strabag-Chef Stefan Kratochwill: „Asphaltbau auf Tiefstand.“(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Asphalt auf historischem Tiefstand
Generell kann sich der Bauriese aber nicht über zu wenige Aufträge beklagen. Der Auftragsstand ist auf einem Rekordhoch, im Tiefbau laufen viele Infrastrukturprojekte. Das von der Regierung beschlossene Sparpaket auch bei Straßen- und Bahnprojekten spüre man schon, aber die Investitionen werden nötig sein. „Man sagt, Straßen und Gleise holen sich ihr Geld zurück“, meint Kratochwill, der ohne Erneuerungen hohe Wartungs- und Sanierungskosten kommen sieht. Sorgen bereitet der Asphaltbau, der „auf einem Tiefstand seit den 1990ern“ ist.

Wachstum verspricht sich der Strabag-Boss aus europäischen Märkten wie Polen, aber auch aus außereuropäischen Ländern. „Wir sind in Australien eingestiegen, da sind wir sehr zufrieden.“ Gesamt macht das Geschäft außerhalb Kontinentaleuropas rund 10 Prozent aus. Man verfolge eine „Tausendfüßler-Strategie“ – eine möglichst weite Diversifizierung des Geschäfts, um auch krisenfest zu sein.

Lesen Sie auch:
Die Vamed bekommt neue Eigentümer, aber der Deal sieht anders als geplant aus.
Krone Plus Logo
Ohne Strabag
Warum die Porr bei der Vamed nun alleine zuschlägt
11.10.2025
Jobs sind gesichert
Strabag PFS übernimmt Traditionsunternehmen
09.10.2025
Russische Rache?
Strabag-Eigentümer sollen weitere Milliarde zahlen
02.09.2025

In Summe rechnet der Konzern heuer mit 21 Milliarden Euro Umsatz (Bauleistung) nach knapp 20 Milliarden Euro im Vorjahr. Einen Auftragsturbo könnte das 500 Milliarden schwere Baupaket in Deutschland auslösen, das aber erst Ende 2026 oder Anfang 2027 so richtig ankommen wird.

Übernahme beim AKH ohne Porr
In Österreich will der mit 8,6 Milliarden Euro bewertete Konzern zudem die technische Betriebsführung des Allgemeinen Krankenhaus Wien (AKH) übernehmen. Aus dem Konsortium mit der Porr stieg man aus, diese übernimmt nun die Vamed-Thermen, Strabag ist weiter am AKH dran. „Die Stadt Wien möchte da auch einen guten Preis erzielen“, so Kratochwill. Mit Noch-Eigentümer Fresenius sei man in guten und konkreten Gesprächen. Warum entschied man sich für den alleinigen Kauf? Es gab „Signale, dass die Übernahme wie geplant nicht möglich sein wird“. Die Stadt Wien befürchtete, dass sich Porr und Strabag Aufträge selbst sichern könnten. Jetzt hofft der Bauriese letztlich auf grünes Licht durch die Wettbewerbsbehörde.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
116.985 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
89.565 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Wien
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
88.956 mal gelesen
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Mehr Wirtschaft
Russland-Sanktionen
Deripaska-Beteiligung kostet Strabag Aufträge
Krone Plus Logo
Umsatzeinbruch
Wie innovative Winzer gegen die Krise kämpfen
Sparen im Gasthaus?
Bier: So steht es um das Milliardengeschäft
Abfallwirtschaft klagt
„Unnötiges Bürokratiemonster gehört abgeschafft!“
Sorge um Standort
Post-Zustellbasis: SPÖ warnt vor Schließungsplänen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf