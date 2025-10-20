Deripaska-Beteiligung kostet Strabag Aufträge

Übernahme beim AKH ohne Porr

In Österreich will der mit 8,6 Milliarden Euro bewertete Konzern zudem die technische Betriebsführung des Allgemeinen Krankenhaus Wien (AKH) übernehmen. Aus dem Konsortium mit der Porr stieg man aus, diese übernimmt nun die Vamed-Thermen, Strabag ist weiter am AKH dran. „Die Stadt Wien möchte da auch einen guten Preis erzielen“, so Kratochwill. Mit Noch-Eigentümer Fresenius sei man in guten und konkreten Gesprächen. Warum entschied man sich für den alleinigen Kauf? Es gab „Signale, dass die Übernahme wie geplant nicht möglich sein wird“. Die Stadt Wien befürchtete, dass sich Porr und Strabag Aufträge selbst sichern könnten. Jetzt hofft der Bauriese letztlich auf grünes Licht durch die Wettbewerbsbehörde.