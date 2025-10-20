Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prime Video & Co.

Probleme bei Amazon: Massive Ausfälle weltweit

Web
20.10.2025 11:10
Auch Amazons eigene Dienste wie Prime Video waren von den Störungen betroffen.
Auch Amazons eigene Dienste wie Prime Video waren von den Störungen betroffen.(Bild: Timon - stock.adobe.com)

Serverprobleme bei Amazons Cloud-Dienst AWS (Amazon Web Services) haben am Montag massive Störungen bei zahlreichen Online-Diensten wie Snapchat, Fortnite, Roblox und Amazon selbst verursacht. Der Konzern bestätigte in einer Statusmeldung „erhöhte Fehlerraten und Latenzen“.

0 Kommentare

Betroffen waren demnach mehrere AWS-Dienste in der Region „US-EAST-1“ an der Ostküste, darunter neben Amazons eigenen Diensten wie Amazon.com, Prime Video und Alexa auch die Spieleplattform Roblox, Snapchat oder Fortnite. Auf Störungs-Websites wie „Down Detector“ schnellten die Meldungen Tausender betroffener Nutzer gegen 9 Uhr vormittags entsprechend nach oben.

Bei dem zu Paypal gehörenden Anbieter Venmo traten ebenfalls Probleme auf. Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up Perplexity und die Kryptowährungsbörse Coinbase führten Störungen ihrer Dienste auf AWS zurück. „Perplexity ist derzeit nicht verfügbar. Die Ursache dafür ist ein Problem bei AWS. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben“, teilte Perplexity-Chef Aravind Srinivas auf X mit.

„Bitte habt etwas Geduld“
Im deutschsprachigen Raum fielen zunächst Ausfälle des Messengers Signal auf. Signal-Präsidentin Meredith Whittaker erklärt den Ausfall mit auf Bluesky einer größeren Störung der Amazon Web Services (AWS). „Uns ist bekannt, dass Signal bei einigen Leuten nicht funktioniert. Das scheint mit einer größeren AWS-Störung zusammenzuhängen. Bitte habt etwas Geduld.“

„Unsere Techniker wurden sofort eingeschaltet und arbeiten aktiv daran, das Problem zu beheben und die Ursache vollständig zu verstehen“, ließ Amazon wissen. Man werde weiterhin Updates bereitstellen, sobald man weitere Informationen habe.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Amazon
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die EU-Mango kommt mit der Post aus Spanien.
Krone Plus Logo
Die EU-Mango im Test
Obst im Internet bestellen: Kann das gut gehen?
Krone Plus Logo
So schützt man sich
Neuer Android-Schadcode stiehlt Ihre Login-Codes
Das Honor Robot Phone verspricht eine ausklappbare Gimbal-Kamera, die ihren Nutzer stets im ...
Spannendes Konzept
Honor enthüllt „Robot Phone“ mit KI-Gimbal-Kamera
Die Linux-Desktopumgebung Gnome: Wer einen eigentlich ausreichend schnellen PC hat, der Windows ...
Krone Plus Logo
Handy, Linux oder Mac:
Was man nutzen kann, wenn Windows keine Option ist
Erstmals läuft auf Österreichs Computern häufiger Windows 11 als der Vorgänger – doch nicht jede ...
Krone Plus Logo
Trick bei Installation
Windows 11 ohne Microsoft-Konto nutzen: So geht es
Newsletter
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
91.731 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
84.527 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Heftige Vergewaltigungsserie in Wien aufgedeckt
75.971 mal gelesen
Der 19-Jährige wurde u.a. wegen Beitrags an mindestens 15 Vergewaltigungen verurteilt.
Mehr Web
Prime Video & Co.
Probleme bei Amazon: Massive Ausfälle weltweit
Senior tappte in Falle
Finanz-Desaster nach Klick auf „Finanzamt“-Link
„Beweise gefunden“
China wirft NSA Cyberangriffe auf Zeitbehörde vor
Für zahlende Nutzer
X gibt ungenutzte Accountnamen wieder frei
Krone Plus Logo
Skurriler Trend
Warum (Kärntner) Jugend Pudding mit der Gabel isst

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf