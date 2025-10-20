Probleme bei Amazon: Massive Ausfälle weltweit

Bei dem zu Paypal gehörenden Anbieter Venmo traten ebenfalls Probleme auf. Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up Perplexity und die Kryptowährungsbörse Coinbase führten Störungen ihrer Dienste auf AWS zurück. „Perplexity ist derzeit nicht verfügbar. Die Ursache dafür ist ein Problem bei AWS. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben“, teilte Perplexity-Chef Aravind Srinivas auf X mit.