Probleme bei Amazon: Massive Ausfälle weltweit

Serverprobleme bei Amazons Cloud-Dienst AWS (Amazon Web Services) haben am Montag massive Störungen bei zahlreichen Online-Diensten wie Snapchat, Fortnite, Roblox und Amazon selbst verursacht. Der Konzern bestätigte in einer Statusmeldung „erhöhte Fehlerraten und Latenzen“.
Betroffen waren demnach mehrere AWS-Dienste in der Region „US-EAST-1“ an der Ostküste, darunter neben Amazons eigenen Diensten wie Amazon.com, Prime Video und Alexa auch die Spieleplattform Roblox, Snapchat oder Fortnite. Auf Störungs-Websites wie „Down Detector“ schnellten die Meldungen Tausender betroffener Nutzer gegen 9 Uhr vormittags entsprechend nach oben.
Bei dem zu Paypal gehörenden Anbieter Venmo traten ebenfalls Probleme auf. Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up Perplexity und die Kryptowährungsbörse Coinbase führten Störungen ihrer Dienste auf AWS zurück. „Perplexity ist derzeit nicht verfügbar. Die Ursache dafür ist ein Problem bei AWS. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben“, teilte Perplexity-Chef Aravind Srinivas auf X mit.
„Bitte habt etwas Geduld“
Im deutschsprachigen Raum fielen zunächst Ausfälle des Messengers Signal auf. Signal-Präsidentin Meredith Whittaker erklärt den Ausfall mit auf Bluesky einer größeren Störung der Amazon Web Services (AWS). „Uns ist bekannt, dass Signal bei einigen Leuten nicht funktioniert. Das scheint mit einer größeren AWS-Störung zusammenzuhängen. Bitte habt etwas Geduld.“
„Unsere Techniker wurden sofort eingeschaltet und arbeiten aktiv daran, das Problem zu beheben und die Ursache vollständig zu verstehen“, ließ Amazon wissen. Man werde weiterhin Updates bereitstellen, sobald man weitere Informationen habe.
