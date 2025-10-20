Marcel Hirscher tritt in Sölden nicht an

Die Entscheidung ist gefallen: Skistar Marcel Hirscher wird am Sonntag in Sölden nicht an den Start gehen.
Wie Patrick Riml, Global Head of Red Bull Athletes Special Projects, am Montag in Sport und Talk aus dem Hangar 7 auf ServusTV verriet, sei der 36-Jährige zuletzt über zwei Wochen krank gewesen, weshalb der Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner zu früh komme.
Hirscher, der sich im Vorjahr das Kreuzbandriss, kämpfte sich in den vergangen Monaten zurück und ist gut in Form – für Sölden reicht es aber nicht.
