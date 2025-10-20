Zauberfuß entzaubert Admira – Gitschtal bleibt top

Für die Admira war es ein Nachmittag zum Vergessen. Zu Hause setzte es gegen Oberlienz eine verdiente 1:3-Niederlage. Die Gäste kombinierten flüssig, traten abgebrüht auf und hatten mit ihrem spielstarken Regisseur im Mittelfeld den entscheidenden Mann in ihren Reihen – einer, der das Spiel lenkte, bremste, beschleunigte und schließlich mit einem Geniestreich den Unterschied machte.