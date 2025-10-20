Bei Salzburg gilt: Hätte, hätte, Fehlerkette!

Für einen Salzburger Sieg gegen Altach war am Sonntag sehr vieles angerichtet. Trotz Unterzahl. Joane Gadou hatte binnen zwei Minuten völlig unnötig die Ampelkarte gesehen und musste den Platz verlassen (22.). Zum bereits zweiten Mal – man erinnere sich an Soumaila Diabates Roter Karte gegen Sturm (0:2) – spielte der Vizemeister ewig lange nur zu zehnt.