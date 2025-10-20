Bei Salzburg gilt: Hätte, hätte, Fehlerkette!

Wie schon zu oft in der laufenden Bundesliga-Saison gab Red Bull Salzburg auch gegen Altach durch Eigenfehler ein deutlich besseres Ergebnis aus der Hand. Woche für Woche muss Trainer Thomas Letsch darüber reden. „Das ist ein Stück weit frustrierend“, war der 57-Jährige ehrlich.
Für einen Salzburger Sieg gegen Altach war am Sonntag sehr vieles angerichtet. Trotz Unterzahl. Joane Gadou hatte binnen zwei Minuten völlig unnötig die Ampelkarte gesehen und musste den Platz verlassen (22.). Zum bereits zweiten Mal – man erinnere sich an Soumaila Diabates Roter Karte gegen Sturm (0:2) – spielte der Vizemeister ewig lange nur zu zehnt.
