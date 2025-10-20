Minister erschüttert
Gleise überquert: Toter bei Zugunglück in Italien
In Trecate in Norditalien sind drei junge Männer von einem durchfahrenden Zug erfasst worden. Einer starb, zwei wurden schwer verletzt.
Die drei jungen Menschen im Alter von etwa 20 Jahren stiegen aus dem Zug in Trecate in der norditalienischen Provinz Novara aus und überquerten die Gleise. In diesem Moment näherte sich ein durchfahrender Zug, der sie erfasste.
Zwei Schwerverletzte
Der Zug kam aus Turin und war auf dem Weg nach Mailand. Einer der drei Jugendlichen kam sofort ums Leben, die beiden anderen wurden schwer verletzt.
Bahnverkehr unterbrochen
Einer der Verletzten befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Bei allen drei Männern handelt es sich um junge Menschen ausländischer Herkunft. Bisher konnten sie nicht identifiziert werden, offenbar da sie keine Ausweisdokumente bei sich trugen, wie Medien berichteten. Der Bahnverkehr wurde in beiden Richtungen unterbrochen.
„Zutiefst erschüttert“
Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini zeigte sich „zutiefst erschüttert über die Tragödie“. Bei den Opfern handle sich um Personen, „die sich unbefugt auf den Gleisen aufhielten“, meldete Salvini.
