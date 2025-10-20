Gleise überquert: Toter bei Zugunglück in Italien

Bahnverkehr unterbrochen

Einer der Verletzten befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Bei allen drei Männern handelt es sich um junge Menschen ausländischer Herkunft. Bisher konnten sie nicht identifiziert werden, offenbar da sie keine Ausweisdokumente bei sich trugen, wie Medien berichteten. Der Bahnverkehr wurde in beiden Richtungen unterbrochen.