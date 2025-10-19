Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kasperl der Woche

Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?

Wien
19.10.2025 07:00
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?
Haben Sie Sepp Schellhorn gesehen?(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

An dieser Stelle küren wir wöchentlich den Kasperl der Woche. Aktuell hat sich Sepp Schellhorn aufgedrängt – auch, weil er in jüngster Vergangenheit kaum in Erscheinung tritt. 

0 Kommentare

Fahndungsaufruf! Der sich immer krummer buckelnde Steuerzahler sucht vergeblich nach Sepp Schellhorn von den Neos, der bislang entweder nur durch Kuriositäten aufgefallen ist – oder gar nicht. Wir erinnern uns schwach: Im März als Deregulierungs-Staatssekretär angelobt, wollte er ursprünglich den Bürokratie-Dschungel roden, sieht aber offenbar den Wald vor lauter Bäumen nicht. Seither fährt er mit seiner Luxus-Limousine durch die Gegend und bezieht volles Gehalt, obwohl niemand so recht weiß, wofür eigentlich.

Maue Leistungsbilanz
Auch seine Pressesprecher rennen ihm davon, vermutlich aus purer Langeweile. Das Fazit seiner bisherigen Tätigkeiten: Angeblich kommt irgendwann im Herbst irgendwie eine Information, was er so getrieben hat in den vergangenen Monaten. Während die Pensionen gekürzt werden, während die Löhne sinken, überall gespart wird, sogar bei den Behinderten, leistet sich die größte (personell gesehen!) Bundesregierung seit vielen Jahren den Schellhorn als Bürokratie-Maskottchen.

Lesen Sie auch:
Die „Krone“ hat eine Frage an den ÖVP-Klubobmann nach seinem Verfahren.
Kasperl der Woche
Ein Brief mit einer Bitte an August Wöginger
12.10.2025
Kasperl der Woche
Das wird schon noch mit der Selbstfindung!
21.09.2025

Bitte nur leise ansprechen
Womöglich ist unser Kasperl der Woche aber auch nur entlaufen. Haben Sie vielleicht den Sepp gesehen? Er ist 58 Jahre alt, wirkt größer als er in Wahrheit ist und isst gerne Schnitzel. Nach mehreren Misserfolgen ist Sepp mittlerweile sehr schüchtern, also bitte nur leise ansprechen. Seit dem Limousinen-Wirbel hört Schellhorn auch auf den Spitznamen „Achter-Sepp“. Hinweise bitte an den Neos-Klub.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 11°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
1° / 11°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
2° / 10°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
1° / 10°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 11°
Symbol wolkig

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
100.991 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
88.616 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Viral
Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab
78.218 mal gelesen
Lena Schilling kämpfte in einem Interview im EU-Parlament (erneut) mit Quizfragen (kleines ...
Mehr Wien
Kasperl der Woche
Fahndungsaufruf: Haben Sie den Sepp gesehen?
Historischer Blick
Ganze Generation sah den Stephansdom noch nie so
Krone Plus Logo
Underground-Wrestling
Wenn der Postler dem Sommelier „einschenkt“
Bundesliga im Ticker
SK Rapid gegen den LASK ab 17 Uhr LIVE
Studie zu Muslimen
Jeder Zehnte findet Hinrichtungen gerechtfertigt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf