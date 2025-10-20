So sicher sind Kunstwerke in den heimischen Museen

Der Einbruchdiebstahl im Pariser Louvre, bei dem etliche Kunstgegenstände entwendet wurden, sorgt weiterhin für Aufregung. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Unterdessen hat sich die „Krone“ angesehen, wie gut aufgehoben eigentlich Habsburg-Krone, Venus von Willendorf und Co. in unseren Museen sind. Und warum den Beutestücken aus Paris wohl der Schmelzofen droht ...
Nach dem spektakulären Einbruch im Louvre, bei dem die Juwelen Napoleons gestohlen wurden, stellt sich auch in Österreich die Frage: Wie (un)sicher sind unsere eigenen Kunstschätze?
