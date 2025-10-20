China wirft NSA Cyberangriffe auf Zeitbehörde vor

Diese seien genutzt worden, um die Mobilgeräte der Mitarbeiter und die Netzwerksysteme des Zentrums auszuspionieren. Der US-Geheimdienst habe eine Schwachstelle einer ausländischen Smartphone-Marke ausgenutzt, um auf die Geräte von Mitarbeitern zuzugreifen. Die Marke wurde nicht genannt. Zudem habe der amerikanische Geheimdienst versucht, das hochpräzise Zeitmesssystem zu attackieren.