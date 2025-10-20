Herzlose Betrüger-Bande: „Ihre Tochter hat Krebs“

Eine sofortige Chemotherapie sei notwendig – die Krankenkasse übernehme die Kosten aber nicht. „Ich war völlig geschockt“, erinnert sich die Pensionistin. „Man denkt nur an sein Kind“. Der falsche Arzt nutzt den Horror-Moment schamlos aus und fragte, ob sie Gold oder Bargeld zu Hause habe, das sie „für die Behandlung“ übergeben könne. Doch als der Anrufer behauptete, die Tochter liege im ersten Stock des roten Bettenhauses, wurde Regine F., die mit der Örtlichkeit bekannt ist, misstrauisch. Sie legte auf und entging damit nur knapp einem Betrug a la „Medizintrick“.