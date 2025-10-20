Da bleibt kein T-Shirt trocken!

Muskelkater statt Serienmarathon – in Saalfelden trafen sich 360 Pädagogen und Bewegungs-Coaches aus ganz Österreich zum 19. Bewegungs- und Sportkongress. Drei Tage lang wurde trainiert, getanzt und gelernt, wie man Jung und Alt für Bewegung begeistern kann. Die „Krone“ war mittendrin und hat getestet, was das sportliche Wochenende wirklich zu bieten hat.
„Es ist eine irrsinnig coole Stimmung, egal wo in Saalfelden, überall trifft man auf sportbegeisterte Leute“, erzählt Referentin Jenny Goldnagl und hüpft gleich zur Demonstration in die Luft. Seit Jahren ist sie Teil des Kongresses und ihr Kurs „Hyrox“ hat es ganz schön in sich. Ein Zirkeltraining, das Cardioeinheit und Krafttraining kombiniert.
Zwischen Laufrunden muss man acht Kilo schwere Medizinbälle gegen die Wand werfen und wieder fangen, volle Mattenwägen einmal durch den Raum schieben oder schwere Taue schnell auf und ab peitschen – aber nur in korrekter Ausführung, sonst gibt es Probleme mit den Bandscheiben! Da kommen sogar die Fitness-Coaches ordentlich ins Schwitzen: „Ich bin erledigt, das Mittagessen haben wir uns jetzt mehr als verdient“, keucht Max, ein begeisterter Teilnehmer und ergänzt „aber es hat verdammt viel Spaß gemacht!“
Sport vom Kindergarten bis ins Altenheim
Begonnen hat der Kongress von Fit Sport Austria, bei dem die drei Dachverbände ASVÖ, ASKÖ kooperieren, am Freitagabend mit einem Vortrag von Dr. Andreas Petko über „gesunden Schlaf“ – denn auch Regeneration will gelernt sein. Ab Samstag hieß es dann: Bloß keine Schwäche zeigen! In 80 verschiedenen Arbeitskreisen konnten Teilnehmer Neues ausprobieren – vom Yoga an der frischen Bergluft über Haltungstraining bis zum Tanzworkshop.
Dabei ging es nicht nur um eigene Fitness, sondern vor allem darum, wie man andere – von Kindergartenkindern bis Senioren im Altenheim – für Bewegung begeistert. Und weil der Kongress als zertifiziertes „Green Meeting“ gilt, waren viele Teilnehmende klimafreundlich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Nur für Ausnahmen gibt es auch einen Shuttle-Service. Am Abend hieß es dann „Lachen statt Schwitzen“ beim Improtheater, bevor auf der Tanzfläche so richtig Stimmung aufkam.
Powerfrau aus den USA
Ein echtes Highlight war der Besuch von Carry Ekins, Fitness-Coach und Mentaltrainerin, die extra aus Amerika anreiste. Eine unglaubliche Frau: Eigentlich sollte sie nach einer schweren Hüftoperation nie wieder laufen können – doch heute begeistert sie mit energiegeladenen Workouts mit Pezzi-Bällen und Schlagzeugstöcken. Ein Vergnügen für jeden, weil man sie sowohl im Sitzen, Stehen und Springen mitmachen kann.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
Die letzte Station der „Krone“ war der Arbeitskreis „Vom Vertrauen zum Erlebnis“, den der Geschäftsführer von Fit Sport Austria, Werner Quasnicka, selbst leitete. Was mit kleinen Partnerübungen begann, endete spektakulär: Die Teilnehmer warfen sich gegenseitig mit einem echten Bundesheer-Fallschirm in die Luft – und natürlich auch wieder sicher zurück. „Ein Wahnsinnsgefühl der Schwerelosigkeit!“, empfindet Bewegungscoach Andrea, die sich mutig in die Lüfte wagte. Ein Höhenflug für Körper und Geist – und ein Wochenende, das man jedem weiterempfehlen kann, der Bewegung unterrichtet und lebt.
