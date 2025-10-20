Da bleibt kein T-Shirt trocken!

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!

Die letzte Station der „Krone“ war der Arbeitskreis „Vom Vertrauen zum Erlebnis“, den der Geschäftsführer von Fit Sport Austria, Werner Quasnicka, selbst leitete. Was mit kleinen Partnerübungen begann, endete spektakulär: Die Teilnehmer warfen sich gegenseitig mit einem echten Bundesheer-Fallschirm in die Luft – und natürlich auch wieder sicher zurück. „Ein Wahnsinnsgefühl der Schwerelosigkeit!“, empfindet Bewegungscoach Andrea, die sich mutig in die Lüfte wagte. Ein Höhenflug für Körper und Geist – und ein Wochenende, das man jedem weiterempfehlen kann, der Bewegung unterrichtet und lebt.