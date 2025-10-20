Seilbahnunglück: Brisantes Detail jetzt bekannt

Das Verbindungskabel zwischen den beiden Waggons der Bahn, das sich damals gelöst hatte, entsprach vorläufigen Erkenntnissen zufolge nicht den Normen, wie die zuständige Untersuchungsbehörde am Montag mitteilte. Heißt im Klartext: Es war offenbar Schlamperei!

Behörde: Alle Standseilbahnen sollen weiterhin außer Betrieb bleiben

Die Behörde empfahl außerdem, dass alle Standseilbahnen in der portugiesischen Hauptstadt weiterhin außer Betrieb bleiben sollten, bis ihre Sicherheit vollständig überprüft ist.

