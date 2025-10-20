Sensation perfekt: Dorfverein ist Schweden-Meister

Das Überraschungsteam Mjällby AIF ist zum ersten Mal schwedischer Fußballmeister. Das Team aus einem kleinen Ort in der südschwedischen Provinz Blekinge gewann am Montag 2:0 bei IFK Göteborg und ist damit bereits drei Runden vor Schluss nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.
Nach einer Saison mit bisher nur einer Niederlage beträgt der Vorsprung auf Verfolger Hammarby satte elf Punkte, auf den viertplatzierten Titelverteidiger Malmö sogar 21.
Benannt ist der Verein nach dem 1400-Seelen-Ort Mjällby, seine Heimspiele trägt er aber in der ähnlich kleinen Nachbargemeinde Hällevik aus. In der Mannschaft von Cheftrainer Anders Torstensson fehlen Stars, der Klub hat keine großen Investoren im Rücken. Mannschaftliche Geschlossenheit, kluges Scouting und besonnenes Wirtschaften gelten als Erfolgsfaktoren.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.