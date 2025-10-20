Vorteilswelt
Mit Mega-Vorsprung

Sensation perfekt: Dorfverein ist Schweden-Meister

Fußball International
20.10.2025 22:22
Das Sensationsteam Mjällby ist vorzeitig schwedischer Meister.
Das Sensationsteam Mjällby ist vorzeitig schwedischer Meister.(Bild: AFP/JOHAN NILSSON)

Das Überraschungsteam Mjällby AIF ist zum ersten Mal schwedischer Fußballmeister. Das Team aus einem kleinen Ort in der südschwedischen Provinz Blekinge gewann am Montag 2:0 bei IFK Göteborg und ist damit bereits drei Runden vor Schluss nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Nach einer Saison mit bisher nur einer Niederlage beträgt der Vorsprung auf Verfolger Hammarby satte elf Punkte, auf den viertplatzierten Titelverteidiger Malmö sogar 21.

(Bild: AFP/JOHAN NILSSON)

Benannt ist der Verein nach dem 1400-Seelen-Ort Mjällby, seine Heimspiele trägt er aber in der ähnlich kleinen Nachbargemeinde Hällevik aus. In der Mannschaft von Cheftrainer Anders Torstensson fehlen Stars, der Klub hat keine großen Investoren im Rücken. Mannschaftliche Geschlossenheit, kluges Scouting und besonnenes Wirtschaften gelten als Erfolgsfaktoren.

