Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was für ein Gerät!

Mercedes Vision Iconic: Autobahnkurier der Zukunft

Motor
15.10.2025 05:00
(Bild: Mercedes-Benz)

Wohl nur wenige Modelle verkörpern die Luxuswelt der Marke Mercedes wie der 540K Autobahnkurier. Vor dem Spirit dieser 30er-Jahre-Ikone verneigt sich nun ein hypermodernes Konzeptauto.

0 Kommentare

„Vision Iconic“ heißt es und wird von Mercedes-Benz im Rahmen der Fashion Week in Shanghai präsentiert. Das in Schwarz gehaltene Coupé im Stil der 1930er-Jahre gibt einen Ausblick auf künftige Entwicklungen bei Design und Technik.

Auffällig sind die Proportionen: Der gestreckt wirkende Vorderwagen mit kurzem Überhang schmiegt sich flach über mächtige, schwarze Räder. Die weit nach hinten versetzte Fahrgastzelle läuft tropfenförmig bis über die Hinterachse hinaus und erinnert damit an den legendären Mercedes 540 K Autobahnkurier. 

Imposant wirkt der große Kühlergrill, der zwar keine Kühlfunktion mehr hat, dafür aber – wie beim neuen Elektro-GLC – leuchtet. Seine Form erinnert an die markanten Mercedes-Grills der 1960er-Jahre, wie sie etwa der W 110 getragen hat. Flankiert wird der Grill von kleinen Scheinwerfern mit einem tagleuchtenden Lichtsignet, das den Mercedes-Stern zitiert.

(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)

Plüsch, Art Deco und Hightech
Im Innenraum herrscht Retro-Futurismus. Beim Öffnen der Tür begrüßt das Fahrzeug seine Passagiere mit einer analogen Animation, die von feinen Chronographen inspiriert ist. Dunkelblaue, plüschige Bezüge treffen auf Art-Deco-Elemente, die laut Mercedes eine „völlig neue Art des hyperanalogen und digitalen Luxus“ schaffen sollen. Herzstück des Cockpits ist eine schwebende Glaskonstruktion als Instrumententafel, während das Vierspeichen-Lenkrad in seiner Form an die Frühzeit des Automobils erinnert. Technisch setzt es auf moderne Steer-by-Wire-Technik, die zusammen mit einer Hinterachslenkung ein agiles Handling ermöglichen soll.

(Bild: Mercedes-Benz)

Der Vision Iconic markiert laut Hersteller einen weiteren Schritt in Richtung hochautomatisiertes Fahren. An Bord sind erweiterte Level-2-Assistenzfunktionen, perspektivisch denkt Mercedes bereits an Level 4: Dann könnte sich der Fahrer nach dem Auffahren auf die Autobahn ganz zurücklehnen, um beispielsweise zu schlafen oder Filme zu streamen. 

Möglich machen sollen dies neue Rechnerarchitekturen, die den steigenden Energiebedarf autonomer Systeme berücksichtigen. Mithilfe von neuromorphen Computing-Methoden, die die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns nachahmen, sollen KI-Prozesse künftig deutlich effizienter und schneller werden. Laut Mercedes ließe sich der Energiebedarf für die Datenverarbeitung so um bis zu 90 Prozent senken.

Mercedes-Benz 540 K
Mercedes-Benz 540 K(Bild: Alexander Migl)

Der Lack als Kraftwerk
Zum Antrieb des „Vision Iconic” macht Mercedes keine Angaben. Vieles deutet jedoch auf ein Elektroauto hin, beispielsweise der solarbeschichtete Lack, der selbst Fahrstrom erzeugen kann. Laut Hersteller könnte diese Energiequelle jährlich Strom für bis zu 12.000 Kilometer liefern.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die neue Generation
Audi Q3: Fahrfreude, Stirnrunzeln und viel Design
Bugatti geschlagen
Fast 500 km/h: BYD hat schnellstes Auto der Welt!
Der Smart #5 verfügt über rahmenlose Türen.
Nervt und verwöhnt
Smart #5 Brabus: Damit hat kaum jemand gerechnet!
Legende wiederbelebt
Mit über 1000 PS: Ferrari bringt Testarossa zurück
Überraschendes Feature
Gurt statt Helm: So cool ist BMWs Käfig-Scooter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
347.771 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
194.644 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3352 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1281 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Tirol
Mutter und Sohn kassierten von Türkei aus AMS-Geld
1029 mal kommentiert
Jahrelang soll das Mutter-Sohn-Gespann zu Unrecht Sozialhilfe bezogen haben (Symbolbild).
Mehr Motor
Was für ein Gerät!
Mercedes Vision Iconic: Autobahnkurier der Zukunft
German Car Awards
Das sind Deutschlands Autos des Jahres 2026!
Sehr gute dabei!
Im Test: Die besten Ganzjahresreifen für Ihr Auto
Fettes Elektro-Gerät
Renault 5 Turbo 3E: Erster Auftritt auf der Straße
Erstausrüster bei VW
So rollen chinesische Reifen den Markt auf

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf