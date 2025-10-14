Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizisten verletzt

Zwei Attacken in Favoriten: Verdächtiger biss zu

Wien
14.10.2025 12:48
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Montagnachmittag ist es in Wien-Favoriten zu einem gefährlichen Polizeieinsatz gekommen. Denn ein 40-jähriger Mann ignorierte eine gegen ihn verhängte einstweilige Verfügung. Die alarmierten Beamten konnten ihn noch rechtzeitig aufhalten, als er gerade von der Schutzadresse davonfahren wollte. Dann eskalierte die Situation. 

0 Kommentare

Als die Beamten der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse den Mann gegen 17.30 Uhr anhielten und kontrollieren wollten, wurde dieser plötzlich aggressiv und attackierte einen Polizisten mit dem Ellbogen. Bei der darauffolgenden Festnahme wehrte er sich und verletzte dabei zwei Polizisten. Beide mussten ins Spital und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Anzeige auf freiem Fuß
Der 40-Jährige wurde nach seiner Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt – nicht nur wegen des Widerstands, sondern auch, weil er ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war.

Lesen Sie auch:
In diesem Gemeindebau im Josef-Bohmann-Hof in Wien Donaustadt hat ein Bewohner seinen Nachbarn ...
Streit mit Nachbar
Nach Todesschuss in Wien: „Ich bin unschuldig!“
13.10.2025

Nächtlicher Einsatz in gleicher Polizeiinspektion
In der Nacht auf Dienstag ist es in der gleichen Polizeiinspektion in Favoriten zu einem heftigen Zwischenfall gekommen: Ein 23-Jähriger, der wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung festgenommen worden war, biss während der erkennungsdienstlichen Behandlung plötzlich einem Polizisten in die Hand.

Der Beamte wurde verletzt und musste im Spital behandelt werden. Laut der Polizei hatte der Mann HIV-Medikamente bei sich, wurde jedoch nicht positiv auf das Virus getestet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
8° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
8° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
7° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
6° / 15°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
330.917 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
163.862 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.412 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3302 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1280 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunde 94 Euro
913 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Mehr Wien
Drama in Donaustadt
Nachbarn in Wien erschossen: Schütze in U-Haft
Polizisten verletzt
Zwei Attacken in Favoriten: Verdächtiger biss zu
Neues Studioalbum
Pauls Jets: Rückkehr nimmt den Fuß vom Gaspedal
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Krone Plus Logo
Venezias Michi Svoboda
„Habe mir selbst das schönste Geschenk gemacht!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf