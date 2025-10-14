Zwei Attacken in Favoriten: Verdächtiger biss zu

Montagnachmittag ist es in Wien-Favoriten zu einem gefährlichen Polizeieinsatz gekommen. Denn ein 40-jähriger Mann ignorierte eine gegen ihn verhängte einstweilige Verfügung. Die alarmierten Beamten konnten ihn noch rechtzeitig aufhalten, als er gerade von der Schutzadresse davonfahren wollte. Dann eskalierte die Situation.
Als die Beamten der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse den Mann gegen 17.30 Uhr anhielten und kontrollieren wollten, wurde dieser plötzlich aggressiv und attackierte einen Polizisten mit dem Ellbogen. Bei der darauffolgenden Festnahme wehrte er sich und verletzte dabei zwei Polizisten. Beide mussten ins Spital und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.
Anzeige auf freiem Fuß
Der 40-Jährige wurde nach seiner Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt – nicht nur wegen des Widerstands, sondern auch, weil er ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war.
Nächtlicher Einsatz in gleicher Polizeiinspektion
In der Nacht auf Dienstag ist es in der gleichen Polizeiinspektion in Favoriten zu einem heftigen Zwischenfall gekommen: Ein 23-Jähriger, der wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung festgenommen worden war, biss während der erkennungsdienstlichen Behandlung plötzlich einem Polizisten in die Hand.
Der Beamte wurde verletzt und musste im Spital behandelt werden. Laut der Polizei hatte der Mann HIV-Medikamente bei sich, wurde jedoch nicht positiv auf das Virus getestet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.