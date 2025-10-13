Nach Todesschuss in Wien: „Ich bin unschuldig!“

Wende nach zweiter Einvernahme

Nach der zweiten Vernehmung durch die Polizei am Sonntagvormittag ergab sich jedoch ein deutlich anderer Ablauf der Ereignisse, der auf Notwehr hindeuten könnte: Der 50-Jährige gab an, es sei zunächst zu einem Streit mit seinem Nachbarn gekommen, in dessen Verlauf der 33-Jährige gegen seine Wohnungstür getreten habe. Nachdem sich der jüngere Nachbar kurzzeitig zurückgezogen hatte, sei er wieder aufgetaucht und habe abermals gegen die Tür getreten. Daraufhin habe der Beschuldigte mit einer Schusswaffe in der Hand die Tür geöffnet und dem Opfer einen Schlag ins Gesicht verpasst.